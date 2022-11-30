فان خال يهاجم صحفيًا: هولندا تلعب بصورة مملة؟ عد إلى منزلك

المدير الفني لمنتخب هولندا ينفعل على صحفي بسبب الهجوم على طريقة لعب "الطواحين" في كأس العالم 2022.

شن لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا هجومًا حادًا على أحد الصحفيين بعدما انتقد طريقة لعب "الطواحين" في كأس العالم 2022.

منتخب هولندا تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، فيما رافقه منتخب السنغال إلى الدور الثاني بعدما حصد "أسود التيرانجا" ست نقاط.

فان خال تلقى هجومًا من أحد الصحفيين بعد الفوز على قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين دون رد، بعدما وصف طريقة لعب منتخب هولندا بالمملة.

وقال فان خال في رده على الصحفي: "أعتقد أن لديك وجهة نظره مختلفة عما أراه، فلماذا لا تكتب أنها مملة للغاية، إذا كنت تعتقد أن ما نقدمه ممل، فلماذا لا تعود إلى منزلك؟".

وتابع: "حسنًا، هذا مخيب للآمال على ما أعتقد ولكنني لا أتفق معك، أعتقد أن الجميع يشعرون بالفخر لأننا تقدمنا إلى الجولة التالية، وأعتقد أن الناس يعرفون سبب طرحك لمثل هذه الأسئلة".

فان خال اختتم رده الصاعق على الصحفي قائلًا: "لا أعتقد أن الأمور سيئة كما تقول".

يذكر أن فان خال يقضي الفترة الثالثة له في تدريب منتخب هولندا، بعدما قاد "الطواحين" إلى المركز الثالث في كأس العالم 2014.

ومن المقرر أن يعتزل فان خال التدريب بشكل نهائي بعد مونديال 2022، بسبب معاناته من مرض السرطان، على أن يتولى رونالد كومان تدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم.