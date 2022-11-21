فان خال: عائلات اللاعبين معنا في الفندق؟ لا أحتاج زوجتي!

لويس فان خال مدرب المنتخب الهولندي يعلق على قراره في 2014 باصطحاب زوجات اللاعبين إلى البرازيل خلال كأس العالم.

علق لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا على قراره في كأس العالم 2014، التي أقيمت في البرازيل، باصطحاب زوجات اللاعبين إلى فندق الإقامة.

منتخب هولندا يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، حيث يلعب "الطواحين" ضمن المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف، والسنغال، والإكوادور.

فان خال، وخلال مقابلة مع شبكة "NOS" الهولندية قبل مواجهة السنغال، التي تقام مساء الإثنين، سُئل عما إذا كان سيكرر ما فعله في مونديال 2014 عندما سمح لزوجات اللاعبين بالبقاء في فندق الإقامة، لتخفيف الضغط عن نجومه.

وقال المدرب الهولندي: "حسنًا، زوجات اللاعبين لم تصلن بعد، زوجتي هنا، لكنني لا أحتاجها حقًا".

يذكر أن فان خال يقضي ولايته الثالثة في تدريب منتخب هولندا، حيث سبق له الإشراف على تدريب "الطواحين" خلال الفترة من 2000 إلى 2001، ثم بين عامي 2012 و2014، حيث حصل على الميدالية البرونزية في مونديال البرازيل.

ومن المقرر أن يتنحى فان خال عن منصبه بعد كأس العالم 2022، وسيتولى رونالد كومان تدريب منتخب هولندا بعد المونديال.