فان جال يعود من الاعتزال لتدريب منتخب هولندا

للمرة الثالثة فان جال مدرب لمنتخب هولندا

توصل الاتحاد الهولندي لكرة القدم لاتفاق للتعاقد مع المدرب لويس فان جال لقيادة المنتخب الهولندي خلفاً لفرانك دي بور.

ورحل فرانك دي بور عن منتخب هولندا عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية في دور ثمن النهائي أمام التشيك.

ونشرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية إن فان جال الذي قاد هولندا لبرونزية كأس العالم 2014، سيتولى قيادة المنتخب وسيعاونه كلًا من داني بيلند وفرانز هويك وهينك فرازر.

وستكون مدة قيادة فان جال لمنتخب هولندا 18 شهرًا، ويأمل الاتحاد الهولندي تجهيز فرازر ليكون خليفة فان جال عقب كأس العالم 2022.

وسيخوض أول مبارة كمدربًا للطواحين الهولندية في الأول من سبتمبر المقبل، ضد منتخب النرويج، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وسبق أن تولى فان جال مهمة تدريب المنتخب البرتقالي في ولايتين سابقتين، الأولى بين 2000 و2002 وفشل خلالها قيادة الطواحين في التأهل لكأس العالم 2002.

ثم عاد مرة آخرى لتدريب هولندا بين 2012 و2014 وحقق برونزية المونديال على حساب البرازيل المستضيفة في 2014.

وعلى الرغم من أن الهولندي قد أعلن اعتزاله التدريب في 2017 لأسباب عائلية لكنه عاد لتلبية نداء الوطن وتولي تدريب الأسود البرتقالية للمرة الثالثة في تاريخه.

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