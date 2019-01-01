فان جال يختار مرشحه للتتويج بلقب البريميرليج بين ليفربول وسيتي

منافسة شرسة بين الفريقين في القمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رجح لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد السابق، كفة ليفربول على حساب مانشستر سيتي في سباق التتويج بلقب البريميرليج بسبب تأثير يورجن كلوب على فريقه.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق أربع نقاط عن سيتي بعدما انتصر الأخير مساء الخميس على الريدز وأعاد إشعال المنافسة بين الطرفين.

وقال فان جال مع "ميرور": "كلوب حول ليفربول إلى آلة تحارب هجومياً ودفاعياً، إذا كنت سأراهن على فريق للفوز باللقب سيكون هم". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف: "ليفربول لا يملك الجودة الكبيرة فيما يخص اللاعبين، على عكس سيتي، ولكن تلك نقطة ضعف جوارديولا، فقط يدرب فرقه هجومياً".

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واستمر مدرب مانشستر يونايتد السابق: "عنما يكون على فريقه الدفاع يظهر بشكل سيء، ليفربول يدافع بشكل أفضل، سيتي ممتع، ولكن يفتقد للقتالية".

وختم: "لا تفهمني بشكل خاطيء، مشاهدتهم ممتعة، ولكن الطريقة التي يجعل كلوب ليفربول يلعب بها أمراً رائعاً".

ويتحول اهتمام الفريقان هذا الأسبوع نحو منافسات كأس الاتحاد وكأس كاراباو التي ينافس سيتي في الدور النصف نهائي بها.