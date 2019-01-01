فان بيرسي يكشف عن خطوته القادمة بعد الاعتزال

المهاجم الهولندي أعلن نهاية رحلته مع كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي مع فينورد

أكد المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب فينورد، أنه لم يستقر بشكل كامل حتى الآن خطوته القادمة بعد اعتزال كرة القدم.

مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، أعلن أن الموسم الحالي مع فينورد سيكون الأخير له في اللعبة.

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فان بيرسي يتطلع لما سيقوم به بعد نهاية رحلته، وسط احتمالات بالعمل في مجال التدريب.

وقال صاحب الـ35 عاماً في تصريحات صحفية:"كنت في أجازة مع عائلتي بمدينة دبي، نيمانيا فيديتش كان هناك أيضاً وأخبرني أنك بعد الاعتزال عليك أن تدير حياتك بنفسك".

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وأضاف:"سأفعل كل شيء أحبه سواء لعب الكرة أو التنس أو السباحة، وبعدها سيأتي وقت التحدي الجديد".

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وتابع:"التدريب فكرة رائعة لكني لم أتخذ قراري النهائي حتى الآن".

جدير بالذكر أن فان بيرسي يقدم مستوى طيب مع فينورد هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف في 3 مباراة مع فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الهولندي بفارق 12 نقطة عن أيندهوفن المتصدر.