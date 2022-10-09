فان باستن: نيمار لاعب قذر .. أتمنى أن "يتعامل" معه أحد في الميدان!

هجوم ناري على نيمار

انتقد أسطورة كرة القدم ماركو فان باستن أسلوب لاعب فريق باريس سان جيرمان، نيمار، الذي اعتبره الهولندي متذمر ومستفز وقذر على أرض الملعب.

وكان البرازيلي قد دخل في مواجهة فريقه الباريسي يوم أمس في الدقيقة 57 بديلًا لزميله كارلوس سولير، حيث تعادل باريس في نهاية المطاف أمام ستاد رين دون أهداف.

ماذا قال فان باستن؟

يرى النجم الهولندي أن نيمار عليه تغيير أسلوبه المستفز حيث اعتبر أنه يفضل لعب دور الضحية والتذمر طوال الوقت.

وتحدث مع "Ziggo Sport" وقال: "نيمار متذمر حقيقي، إنه يستفز باستمرار، في ثانية يخطئ في شخص ما وفي الثانية الأخرى يلعب دور الضحية. لا يُسمح لك بلمسه".

وواصل: "أود أن أصفق إذا كان شخص ما سيتعامل معه أخيرًا. رجل قذر، على أرض الملعب".

ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

يشارك الدولي البرازيلي بصورة مختلفة هذا الموسم، حيث يظهر بأفضل أداء له منذ موسمه الأول مع فريق باريس سان جيرمان.

وتألق نيمار بشكل لافت وجذب الأنظار واستطاع أن يحصل على انتباه الكل على الرغم من المطالبات التي خرجت الموسم الماضي برحيله عن الفريق.

حيث شارك البرازيلي في 14 مباراة سجل من خلالها 11 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، ويتصدر المشهد في الكرة الفرنسية رفقة زميله ليونيل ميسي.