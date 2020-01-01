فان باستن: من يقول أن رونالدو أفضل من ميسي لا يفهم شيئًا

تصريحات واضحة..

شدد الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن على مدى احترامه لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، ولكنه رفض أن يُقال عنه أنه أفضل من ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، مُعتبرًا أن من يردد ذلك يكون لا يفقه شيئًا عن كرة القدم.

فان باستن أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية تحدث فيه عن مختلف القضايا، وقد أكد بوضوح على أنه يرى ميسي هو الأفضل في العالم ولا توجد مقارنة بينه وبين الدون البرتغالي.

الهولندي قال "كريستيانو لاعب رائع، ولكن أولئك الذين يقولون أنه أفضل من ميسي لا يفهمون شيئًا عن كرة القدم أو يقولون ذلك بسوء نية متعمد.".

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كما أضاف "ميسي فريد من نوعه ولا مثيل له وغير قابل للتكرار، إنه يحدث مرة كل خمسين أو مائة عام، عندما كان طفلًا سقط في عبقرية كرة القدم.".

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وتطرق للحديث عن كرة القدم، واعتبر أنها لعبة طفولية للغاية، حيث قال "كرة القدم هي لعبة أطفال بالمعنى الحرفي للكلمة، علاقة اللاعب بالمدرب هي طفولية للغاية وغير عقلانية أبدًا.".

واختتم حديثه "أنا أعطيك شيئًا مقابل شيء، هكذا تسير الأمور. توقفت عن الكرة وأنا في سن 31 عامًا، كان كبدي قد تحطم من مسكنات الألم، وكاحلي لم يتوقف عن الألم.".

يذكر أن ميسي قد توِّج بالكرة الذهبية السادسة له عن عام 2019 ليتقدم بفارق كرة وحيدة عن رونالدو صاحب الـ5 منها.