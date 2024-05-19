فانتازي دوري روشن.. محرز يفرض تألقه ويخطف الأضواء من رونالدو وميتروفيتش

جولة مثيرة تألق فيها الأهلي ونجومه

فرض لاعبو الأهلي، أنفسهم بقوة على تشكيلة الجولة الـ 32 من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخيبوا ظن لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

وتألق لاعبو الأهلي خلال الجولة بعدما اكتسح الفريق ضيفه أبها (5-1)، ولم يفرض لاعبًا بعينه نفسه على الفريق، بل تألق أكثر من لاعب.

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ففي خط الوسط تألق سميحان النابت بتسجيله هدفًا، كما تألق زياد مبارك الجهني بتسجيله هو الآخر هدفًا، فيما كان التألق الأكبر من نصيب فرانك كيسييه الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

أما في الهجوم فواصل فراس البريكان التألق وسجل هدفًا من أهداف فريقه الخمسة، كما تألق إلى جانبه في الهجوم زميله الجزائري رياض محرز الذي شارك في الخماسية بهدف وتمريرتين حاسمتين.

وتفوق ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، على كريستيانو رونالدو نجم النصر، في القمة الكبيرة التي انتهت بالتعادل (1-1)، لكن التألق الأكبر في هذه المباراة كان من نصيب أوتافيو الذي سجل هدف النصر.

كما تألق في خط الوسط أيضًا بيرنارد مينساه، الذي سجل هدفين من أهداف الطائي الثلاثة في شباك الفتح، فيما تكفل زميله المدافع روبيرت باور بتسجيل الهدف الثالث لينضم للتشكيلة المثالية.

وفي الخط الخلفي أيضًا، تألق مدافع الحزم باولو ريكاردو فيريرا الذي سجل الهدف الوحيد لفريقه في التعادل (1-1) أمام الرياض، وكذلك حمد الجيزاني، الذي صنع هدف فوز الرائد على الوحدة.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: باولو فيتو (الأخدود)

الدفاع: حمد الجيزاني (الرائد) باولو ريكاردو (الحزم)، روبيرت باور (الطائي)

الوسط: بيرنارد مينساه (الطائي)، فرانك كيسييه (الأهلي)، أوتافيو (النصر) زياد الجهني (الأهلي) سميحان النابت (الأهلي)

الهجوم: رياض محرز (الأهلي)، فراس البريكان (الأهلي)

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