فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. ماذا نفعل في غياب كريستيانو والهلال؟

جولة جديد بغيابات مؤثرة

يفرض غياب كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وفريقا الهلال والأهلي عن الجولة الـ28 من دوري روشن، العديد من الإزعاج للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يلعب مواجهة النصر أمام الفيحاء، لطرده أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

كما تم تأجيل الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، بعدما تأجلت مباراة الزعيم أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، ولعبت أمس الأربعاء بدلاً من الثلاثاء، فكان من الصعب خوض مواجهة الأهلي يوم الجمعة، فتم تأجيلها إلى 6 مايو المقبل.

غياب كريستيانو (والذي من المؤكد يعتبر قطعة لا يستغنى عنها في كل تشكيلة)، وكذلك لاعبي الهلال والأهلي، يفرض العديد من التحديات على لاعبي الفانتازي.

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ماذا نفعل؟

بلغت المنافسة أشدها، مع بلوغ الجولة الـ28، ويمكن الاعتماد على العديد من اللاعبين الذين تألقوا في الجولات الأخيرة، ولعل أبرزهم المغربي عبد الحميد صابيري، نجم وسط الفيحاء، الذي يقدم مستوى جيدًا في المباريات الأخيرة.

فقد سجل الدولي المغربي في الجولة الأخيرة هدفًا وصنع اثنين، كما أن له 6 مساهمات في آخر 6 جولات، كما يمكن الاعتماد على زميله في الفيحاء فاشيون ساكالا، الذي تألق في آخر الجولات.

كذلك يمكن للاعبين الاعتماد على لاعبين من الاتفاق خاصة في الجانب الدفاعي لأنه خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات من آخر 5 جولات، كذلك يمكن الاعتماد في وسط الملعب على سيكو فوفانا.

ويمكن للاعبين التعويل على يانيك كاراسكو، نجم الشباب خاصة وأن فريق العاصمة يستضيف على ملعبه أبها، وهي مباراة في المتناول يمكن للبلجيكي التألق فيها.

وهناك أيضًا خالد ناري نجم الخليج المتألق في الفترة الأخيرة، وكذلك يمكن التعويل على زميله المدافع محمد حمصل.

مباراة الرائد الفتح، يمكن التعويل فيها على العديد من اللاعبين خاصة وأنها ستكون مواجهة مفتوحة ومن المنتظر أن تكون عامرة بالأهداف من الجانبين، كما أن هناك ثلاثيًا متألقًا في الرائد وهو محمد فوزير، وأمير سعيود، وتافاريس.

كل هذه الخيارات يمكن تعويض خسارة لاعبي الهلال والأهلي في هذه الجولة، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن من يمكن التعويل عليه في خيارات الكابتن؟

خيارات الكابتن

1 - عبد الرزاق حمد الله خاصة وأن مباراته أمام الحزم يمكن أن يتألق فيها

2 - كريم بنزيما خاصة وأنه بدأ يتألق في المواجهات الأخيرة

3 - يانيك كاراسكو نجم الشباب أمام أبها.. خيار جيد للغاية للكبتنة

4 - موسى ديمبلي نجم الاتفاق لو كان في تشكيلتك في مواجهته أمام الوحدة

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