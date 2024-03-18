فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. حمد الله يلمع وسط نجوم العميد

النجم المغربي الأبرز في هذه الجولة

فرض لاعبو اتحاد جدة، أنفسهم أبطالا للجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزهم الكبير على الفتح يوم السبت (4-2).

تألق لاعبي الاتحاد كان بمثابة المفاجأة السعيدة للاعبي فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وتألق المغربي عبد الرزاق حمد الله بتسجيله هدفين من أهداف فريقه، وكذلك أحمد الغامدي بتسجيل هدف وصناعة آخر، كما عاد البرتغالي جوتا للتألق من جديد بتسجيل هدف وصناعة آخر.

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كما تألق السنغالي الحبيب ديالو، بتسجيله هدفًا للشباب وصناعة آخر، في فوز الشباب على الحزم (3-0)، وكذلك فهد الجميعة بتألقه في فوز أبها على الوحدة (1-0).

وهي المواجهة التي نال فيها مدافع أبها زياد الصحفي أعلى النقاط بين كل المدافعين بتسجيله هدف فوز فريقه، وكذلك الحفاظ على نظافة الشباك.

ونال زميله في أبها إبراهيم الزبيدي، نقاطاً جيدة بفضل الشباك النظيفة.

وفرض البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس التعاون نفسه بين كل حراس الجولة بالحفاظ على نظافة شباكه أمام الرائد، وتصديه لأربع كرات ليحصل على أعلى النقاط.

تشكيلة الجولة

حراسة المرمى: مايلسون سانتوس

الدفاع: زياد الصحفي، محمد سالم، إبراهيم الزبيدي

الوسط: سالم الدوسري، أحمد الغامدي، فهد الجميعة، كنوليدج موسونا

الهجوم: حمد الله، جوتا، ديالو

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