فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. "تاليسكا لدينا فلا خوف علينا"

من كان الأفضل في تلك الجولة؟

لم يخيب أندرسون تاليسكا، عشاق فانتازي الدوري السعودي، بعدما اعتمدوا عليه في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف.

وبعيدًا عن أن مباراة النصر والحزم انتهت بنتيجة مخيبة للنصر(4-4)، ما جعل الهلال يبتعد بصدارة الدوري السعودي بفارق 9 نقاط عن العالمي، إلا أن ما أسعد عشاق الفانتازي، هو تعويض تاليسكا غياب رونالدو، بتسجيله 3 أهداف لفريقه.

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كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد غاب عن الجولة بداعي الإيقاف، ما وجه وجهة المتسابقين في اللعبة صوب تاليسكا، بل إن الكثيرين وثقوا فيه بأن جعلوه "الكابتن" للجولة، وكان صاحب الـ30 عامًا، عند حسن الظن به، وسجل هاتريك، ما منح اللاعبين نقاطا كثيرة.

من يوقف الهلال

وواصل الهلال الإطاحة بمنافسيه ولم يفرق معه أنه يواجه الاتحاد بنجومه، فاكتسحه بثلاثية، رغم غياب هدافه الأكبر ألكسندر ميتروفيتش، ومع تميزه يساهم لاعبوه في منح المتسابقين النقاط، فتميز مالكوم بتسجيله هدفًا، وكذلك المدافع سعود عبد الحميد بتسجيله أيضًا هدفًا، وكذلك سافيتش الذي يواصل تألقه، ومرر تمريرتين حاسمتين.

كما استطاع ساديو ماني، أن يسجل هدفًا للنصر، ولم يخيب الذين وثقوا به، وكذلك زميله في الفريق النصراوي أليكس تيليس، الذي مرر تمريرة حاسمة.

وتألق كذلك البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس بتسجيله هدفين للتعاون في مرمى الوحدة الذي سجل له أوديون إيجالو هدفين أيضًا، مانحًا من وثق فيه نقاطا كثيرة.

كذلك تألق البرتغالي أنطونيو دي كارفالهو، الذي سجل هدفًا وصنع آخر في تعادل الحزم مع النصر، وكذلك الزيمبابوي موسونا الذي سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه الرياض على الأخدود (2-1)، وتميز أيضًا البولندي جريجورز كريشوياك، بتسجيله هدفي فوز أبها على الطائي.

في المقابل، خيب الكثيرون ثقة اللاعبين فيهم، مثل عبد الرزاق حمد الله، الذي لم خرج خالي الوفاض، وكذلك رياض محرز الذي يواصل أداءه المخيب، فيما تراجع توهج البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد أن كان قد استعاد جزءا من بريقه في الجولات الماضية.

التشكيلة الأفضل

الحراسة: إبراهيم سيهيتش (الخليج)

الدفاع: سعود عبد الحميد (الهلال)، بيدرو ريبوتشو (الخليج) ، سعيد مبارك آل حمسل (الخليج)

الوسط: تاليسكا (النصر)، موسونا (الرياض)، جريجورز كريشوياك (أبها)، دي كارفالهو (الحزم)

الهجوم: ديميراي جراي (الاتفاق)، أوديون إيجالو (الوحدة)، ماتيوس دوس سانتوس (التعاون)