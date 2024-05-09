فانتازي جول لدوري روشن.. كريستيانو وميتروفيتش "أبطال التريبل كابتن"

جولة جديدة من دوري روشن

مع اقتراب منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين من النهاية، وحسم فريق الهلال للقب نظريًا، فإن الوقت قد حان لاستغلال الخواص المتواجدة في فانتازي جول، وعلى رأسها بكل تأكيد خاصية "تريبل كابتن"، التي تعطيك نقاط كابتن التشكيلة مضاعفة 3 مرات.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

ومع اشتداد المنافسات بين متسابقي فانتازي جول، لحسم الفوز بالجوائز المقدمة من أمازون السعوديةأمازون السعودية، فإن أي خاصية يمكنك استخدامها لتزيد من نقاط، وتعزز من فرصك في النهاية للفوز، ستكون مهمة في هذا التوقيت.

ومن الخواص الموجودة في اللعبة هي استخدام "بنش بوست"، بأن يتم احتساب نقاط اللاعبين على مقاعد البدلاء إلى جانب اللاعبين الأساسيين الموجودين في التشكيلة.

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كما أنه يمكنك استخدام خاصية "فري هيت"، بأن تستبدل اللاعبين الذين ترى فيهم أنهم يمكنهم أن يضيفوا لك نقاطا في هذه الجولة فقط، على أن تعود تشكيلتك الأساسية مرة أخرى كما كانت في الجولة المقبلة.

وكذلك خاصية "تريبل كابتن" بأن تخصص أو تختار لاعبًا ليكون كابتن التشكيلة في هذه الجولة، ويتم ضرب نقاطه التي يحصل عليها في 3.

ويمكنك في هذه الحالة الاعتماد على اللاعبين المتوقع تألقهم خلال هذه الجولة مثل كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي يحل فريقه ضيفًا على الأخدود.

بينما يمكنك أيضا اختيار ألكسندر ميتروفيتش في مباراة التتويج للهلال أمام الحزم، وكذلك فراس البريكان نجم الأهلي أمام الشباب، الذي يمكنك اختيار يانيك كاراسكو أيضا منه بعد ظهوره بشكل لافت في المباريات السابقة.

ومن المضمون أن تجعلك تلك الخواص تتقدم في ترتيب المتسابقين باللعبة، ولكن بشرط أن تستثمرها بشكل جيد وأن تخطط لها بشكل دقيق، ولا شك أيضا في أن الأمر يحتاج كذلك إلى قدر ولو ضئيل من الحظ والتوفيق.

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