فانتازي جول لدوري روشن.. النجوم "تنطفئ" في جولة توهج الجوير والمعيوف

من تألق في الجولة الأخيرة؟!

فرض لاعبو الأخدود أنفسهم على الجولة التاسعة بعدما اكتسحوا العروبة (4-0)، ليمنحوا من وثق فيهم من لاعبي الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مفاجأة غير متوقعة بعدما انطفأ بريق النجوم في هذه المرحلة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وتألق مدافع الأخدود سعيد الربيعي، بعدما حافظ على نظافة شباك فريقه أمام العروبة بالإضافة إلى تسجيله هدفًا، محققًا أعلى النقاط في الجولة.

كما تألق زميله في خط الوسط خوان سيبستيان بيدروزا بصناعته لـ3 أهداف من الأهداف الأربعة، وكذلك المهاجم كريستيان باسوغوغ، الذي سجل هدفين.

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وعلى غرار لاعبي الأخدود، تألق ثنائي الشباب كريستيان جوانكا، ومصعب الجوير، فقد سجل الأول هدفًا ومرر تمريرة حاسمة، وهو ما فعله الثاني في فوز فريقهما (3-1) على الوحدة.

وللمرة الثانية يغيب النجوم عن إهداء لاعبيهم النقاط، في المقابل تألق لاعبو أندية الوسط، مثل عبد الله آل سالم، الذي سجل هدفين للخليج في الفوز على الرائد (4-0).

كما تألق فايز سليماني بتسجيله هدفًا، وصناعة آخر للرياض في التعادل مع ضمك (2-2)، فيما توهج نجما دفاع القادسية جاستون ألفاريز، ومحمد أبو الشامات، حيث سجل الأول هدفًا، بينما صنع الثاني تمريرة حاسمة في الفوز (2-0) على الاتفاق.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: جاستون ألفاريز، محمد أبو الشامات، سعيد الربيعي، بيدرو ريبوتشو

الوسط: مصعب الجوير، كريستيان جوانكا، سيبستيان بيدروزا

الهجوم: فايز سليماني، كريستيان باسوجوج، عبد الله آل سالم

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