فانتازي جول لدوري روشن: ميتروفيتش "منجم النقاط".. و"أبو الشامات" رهان المغامرين

عودة دوري روشن!

تعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين، للدوران مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ومعه تعود المنافسة من جديد بين عشاق فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وتبرز قمة النصر والأهلي في واجهة مباريات المرحلة الثالثة، ومعه يكون الحذر للاعبي الفانتازي بالحذر من اختيار أي من المدافعين من الفريقين، فيما سيكون اختيار المهاجمين خيارًا متاحًا للجميع، ولا سيما كريستيانو رونالدو، وأيضًا أندرسون تاليسكا والذي حقق نقاط كبيرة خلال أول جولتين.

كما يبدو اختيار عناصر هجومية من الهلال، أمرًا مقبولا للغاية في ظل سهولة مواجهة الزعيم أمام الرياض، ولا سيما ألكسندر ميتروفيتش صاحب أعلى النقاط في أول جولتين، وكذلك سافيتش.

ويبرز أيضًا حسام عوار من الاتحاد في ظل استضافة العميد للوحدة، وتبدو مواجهة العروبة والخلود، فرصة لاختيار العديد من العناصر من الفريقين، خاصة وأن المواجهة ستكون مفتوحة على مصراعيها ومن المتوقع أن تكون حافلة بالأهداف.

Amazon

وكذلك يبدو اختيار لاعبين من ضمك والأخدود خيارًا، في ظل أن المواجهة من المتوقع أن تكون عامرة بالأهداف.

وعلى الصعيد الدفاعي، ورغم صعوبة مواجهة القادسية أمام الشباب فإن اختيار محمد أبو الشامات، أمرًا لا مفر منه في ظل تألقه في أول جولتين، ومعه كذلك عبد الإله الخطيب من الاتفاق، وناتشو فيرنانديز.

خيارات الكابتن

1 – أليكساندر ميتروفيتش: دائمًا ما يكون خيارًا مقبولا للكبتنة فلا تمر جولة دون أن يترك بصمة له

2- كريستيانو رونالدو: لا يمكن أن يكون رونالدو في أي تشكيلة دون أن يكون خيارًا جيدًا للكبتنة خاصة وأن شغفه لتسجيل الأهداف يبدو شعلة لا تنطفئ جذوتها أبدًا

3 – خيار ريسك وهو اختيار المدافع محمد أبو الشامات، أو حسام عوار نجم الاتحاد

التشكيلة المقترحة

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: محمد أبو الشامات، زياد الحنيطي، عبد الإله الخطيب

الوسط: يانيك كاراسكو، إبراهيم بايش، تاليسكا، حسام عوار

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، كريستيانو رونالدو، موسى ديمبلي

Goal AR