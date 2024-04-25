فانتازي جول لدوري روشن: مرحبا بعودة كريستيانو.. ومن يوقف "ناري"؟

الدون يعود للعالمي

يتنفس لاعبو فانتازي جول بعودة كريستيانو رونالدو، نجم النصر، للمنافسات بعد انتهاء إيقافه.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

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ولم يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الفيحاء، لإيقافه بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومع عودة كريستيانو، فقد عادت ورقة مهمة جدًا لكل اللاعبين، خاصة في ظل غياب ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال، كما أنه لا يمكن التعويل على الكثير من لاعبي الهلال الذي يعيشون في حالة نفسية سيئة بعد الوداع الآسيوي.

لكن يمكن الاعتماد أيضًا على العديد من اللاعبين الذين من الممكن أن نستعين بهم خلال الجولة المقبلة، مثل فراس البريكان، وروبرتو فيرمينو من الأهلي خلال مباراتهم أمام الرياض.

وكذلك الاعتماد على عبد الرزاق حمد الله، وفواز الصقور، خلال مواجهتهما للشباب الذي يمكن الاعتماد منه على يانيك كاراسكو، الذي تألق بشكل كبير في الجولة الماضية.

وفي الخط الأمامي من الممكن الاعتماد على خالد ناري مهاجم الخليج، رغم صعوبة مباراة فريقه أمام النصر، الذي يمكن الاعتماد منه أيضًا بجانب كريستيانو، على أوتافيو.

من يكون الكابتن؟

1 – كريستيانو رونالدو: من المنتظر تألقه في هذه الجولة وتعويض غيابه عن المرحلة الماضية.

2 – عبد الرزاق حمد الله: هو الأفضل في الاتحاد ومن المنتظر تألقه

3 – يانيك كاراسكو: من المنتظر أن يواصل تألقه بعد توهجه في الجولة الماضية

4 – خالد ناري: اختيار جنوني.. ومن الممكن الاعتماد عليه خاصة مع تألقه في الجولات الماضية.

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