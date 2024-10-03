فانتازي جول لدوري روشن: حان وقت انطلاق كريستيانو.. وتوهج منتظر لبنزيما وأوباميانج

حان وقت أحدث جولات دوري روشن!

يفرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه كحصان رابح للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، أمازون السعودية، عندما يلتقي فريقه النصر، العروبة على ملعب الأول بارك ضمن المرحلة السادسة من البطولة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وستكون الفرصة مواتية أمام النصر وكريستيانو لتمزيق شباك العروبة، وهو ما يصب في مصلحة لاعبي الفانتازي، الذين وضعوا ثقتهم في الجولة الماضية في المهاجم أليكساندر ميتروفيتش، لكنه خيب الظن.

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وسيكون على اللاعبين الحذر عند اختيار أليكساندر ميتروفيتش، خاصة وأن الهلال ينتظره مواجهة صعبة أمام الأهلي المنتشي بفوزه الأخير بدوري النخبة الأسيوي.

وبالعودة لمواجهة النصر، فإنه يمكن للاعبين الاعتماد على ساديو ماني، الذي تألق في الجولات الأخيرة، كما أن اختيار أحد مدافعيه مثل سلطان الغنام سيكون خيارًا رائعًا.

القادسية المتألق في الجولات الأخيرة، خاصة مهاجمه بيير إيمريك أوباميانج، ومدافعيه محمد أبو الشامات، وناتشو فيرناديز، يمكن الاعتماد على لاعبيه خاصة وأنه مرشح للفوز على الرياض.

كما يمكن الاعتماد على حسام عوار، ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما لاعبي الاتحاد خاصة بعد تألقهما مؤخرًا ومرشحين للتألق أيضًا خلال هذه الجولة أمام الأخدود.

مواجهة الخليج والخلود من المنتظر أن تكون حبلى بالأهداف وعليه يمكن اختيار أكثر من لاعب من الفريقين، وكذلك مواجهة الوحدة والفيحاء.

ويمكن للاعبين أيضًا الاعتماد على لاعبين من فريق التعاون خاصة المدافعين وكذلك لاعبي الرائد محمد فوزير، وأمير سعيود.

وفي الوقت الذي بنى فيه الجميع آمالهم على أليكساندر ميتروفيتش إلا أنه خذل الجميع الذين وضعوا ثقتهم فيه، إلا أنه لم يفعل أي شيء وهو ما كان ضربة للكثيرين خاصة لمن وضعوا عليه شارة الكابتن.

في المقابل فإنه على ما يبدو سيكون الفرنسي كريم بنزيما فرس الرهان الرابح في الجولات المقبلة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز اتحاد جدة على الخليج (4-1).

كما تألق مواطنه وزميله في العميد الذي سجل هدفًا وصنع ثانيًا حسام عوار، ما يجعل الثنائي الفرنسي موضع ثقة في الجولات المقبلة لكل اللاعبين.

وتألق الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا بالحفاظ على نظافة شباك الفيحاء أمام الرياض وتصديه لكرتين خطيرتين، وأمامه في الدفاع تألق كل من رينان لودي من الهلال، وسلطان الغنام من النصر، ونايف عسيري من الأخدود.

وفي الوسط تألق سالم الدوسري من الهلال، وأنجيلو جابرييل من النصر، وكريستيان جوانكا من الشباب، وكذلك كنوليدج موسونا من الأخدود.

وفي الأمام، استحق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية التواجد إلى جانب بنزيما بعد تألقه وتسجيله الهدف الوحيد لفريقه أمام الأهلي.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا

الدفاع: رينان لودي، سلطان الغنام، نايف عسيري

وسط الملعب: سالم الدوسري، أنجيلو جابرييل، كريستيان جوانكا، حسام عوار، كنوليدج موسونا

الهجوم: كريم بنزيما، بيير إيمريك أوباميانج

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