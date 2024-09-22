كيف كانت تلك الجولة من فانتازي جول لدوري روشن؟!

لم يمر الكثير من الوقت حتى فرض إيفان توني نفسه على دوري روشن، ليصبح أحد الخيارات الرائعة للاعبي فانتازي جول لدوري روشن برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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ولم يمر إلا القليل من الوقت على تواجد إيفان توني الذي انتقل للأهلي في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ولكنه فرض نفسه وسجل هدفين وصنع ثالثًا في فوز الراقي على ضمك (4-2).

وإلى جانب إيفان توني في الهجوم، واصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، توهجه ومنع اللاعبين الكثير من النقاط بتسجيله هدفين من أهداف الهلال الثلاثة أمام الاتحاد.

واستحق فايز سليماني مهاجم الرياض التواجد إلى جانب توني وميتروفيش في الخط الأمامي بتسجيله هدفًا وصناعة الثاني في فوز فريقه على الرائد (2-1).

ويبدو أن لاعبي الهلال مصرون على التواجد بكثافة في التواجد بالتشكيلة الأفضل، فإلى جانب ميتروفيتش، يتواجد روبن نيفيز الذي صنع هدفين من أهداف فريقه أمام الاتحاد، وكذلك ينضم له المدافع رينان لودي الذي صنع الهدف الثالث.

واستحق لاعبا الخلود، أليكس كويادو الذي سجل هدف فوز فريقه على الوحدة، والمدافع عبد الله الهوساوي الذي إلى جانب صناعته هدف الفوز، حافظ على نظافة شباك فريقه، التواجد في التشكيلة الأفضل لهذه الجولة.

وتألق من الأهلي جابري فيجا بعد صناعته لهدف من أهداف فريقه الأربعة في ضمك الذي تألق لاعبه نيكولاي ستانسيو، بصناعته لهدفي فريقه أمام الأهلي.

وتألق حارس العروبة جايتان كوكي، الذي حافظ على نظافة شباك فريقه أمام الوحدة، بتصديه لأكثر من 6 كرات خطرة، كما تألق في الخط الخلفي سلطان الغنام.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: جايتان كوكي

الدفاع: رينان لودي، عبد الله الهوساوي، سلطان الغنام

الوسط: روبن نيفيز، أليكس كويادو، جابري فيجا، نيكولاي ستانسيو

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، إيفان توني، فايز سليماني

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