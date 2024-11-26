تألق مستمر لنجم الخليج

واصل النجم السعودي عبد الله آل سالم، مهاجم الخليج التألق، ومنح من وثق فيه من لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الكثير من النقاط.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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عبد الله آل سالم، هز الدوري السعودي بعدما قاد ثورة الخليج ضد الهلال، وهزمه للمرة الأولى بعد 57 مباراة في الدوري السعودي بلا أي خسارة.

وكان سالم، 31 عامًا، بطلا خارقًا بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاث في شباك ياسين بونو، فيما كان لمنافسه ألكسندر ميتروفيتش نصيب من النقاط بتسجيله هدفًا من هدفي فريقه.

وإلى جانب سالم في الهجوم، تألق جوليان كينونيس، بتسجيله هدفًا وصناعة ثان في فوز فريقه القادسية على النصر، وكذلك كريم البركاوي الذي سجل هدفين للرائد في شباك العروبة، وكذلك زميله أمير سعيود الذي صنع هدفين، فيما تواجد إسماعيل قندوس مدافع العروبة الذي سجل هدف فريقه الوحيد.

وكان لثلاثي الاتحاد حسام عوار، وفابينيو، ماريو ميتاي، دور كبير في فوز العميد على الفتح ليتصدر الفريق الترتيب، فسجل عوار، هدفًا، فيما تكفل فابينيو بتسجيل الثاني، أما ميتاي، فصنع تمريرة حاسمة بالإضافة إلى المحافظة على الكلين شيت.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: عبد الله العويشر

الدفاع: فاروق شافعي، إسماعيل قندوس، ماريو ميتاي

الوسط: حسام عوار، فابينيو، أمير سعيود، عبد العزيز نور

الهجوم: عبد الله آل سالم، جوليان كينونيس، كريم البركاوي

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