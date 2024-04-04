فانتازي جول برعاية أمازون السعودية: توهج رونالدو لا يتوقف.. وظهور مغربي

الدون لا يعرف التوقف!

من بطولة إلى أخرى.. ومن فريق إلى غيره.. ومن موسم إلى الذي يليه.. ومن مباراة إلى مباراة.. يزداد تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، فقد أغلق الدون صاحب الـ39 عامًا، صفحات التاريخ، ويبدو أنه يستحق أن يكون له كتاب خاص به في عالم الساحرة المستديرة.

كل هذه الكلمات لا توفي قدر وقيمة النجم البرتغالي الذي يتوهج من مباراة لأخرى بالدوري السعودي، ذلك التألق الذي يسعد لاعبي فانتازي جول، بعدما منحهم نقاطًا لا حصر لها في آخر جولتين، بتسجيله 6 أهداف، غير التي صنعها.

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توهج الدون

واصل رونالدو، التألق مع النصر وقاد الفريق للفوز على أبها (8-0)، ساهم البرتغالي فيها بـ5 أهداف بتسجيله ثلاثية وصناعة هدفين آخرين، ليعوض النجم المخضرم غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال للإصابة.

ولم يكن رونالدو المتألق وحده من النصر، فقد تألق إلى جانبه زميله عبد الرحمن غريب بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، وكذلك مدافع العالمي نواف البوشل، بحفاظ فريقه على نظافة الشباك بالإضافة إلى تمريرة حاسمة، وكذلك عبد العزيز عليوة بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثمانية.

ولا تمر جولة دون أن يكون للاعبي الهلال بصمة في التواجد بالتشكيل الأفضل، حيث تميز في هذه المرحلة روبن نيفيش بصناعته هدفين من أهداف فريقه الثلاث في شباك الأخدود، وكذلك سالم الدوسري بتسجيله هدفًا وصناعة آخر.

واقتحم التعاون التشكيلة بلاعبين، الأول هو المهاجم محمد مرزوق الكويكبي بتسجيله هدفًا وصناعة آخر من أهداف فريقه الثلاث في الطائي، والتي صنع منها فلافيو دا سيلفا اثنين.

وفي الخط الخلفي، تميز في هذه الجولة المغربي رومان سايس بتسببه في هدف فوز الشباب على الرياض (1-0)، وكذلك أوسكار دوارتي مدافع الوحدة الذي سجل هدفًا من هدفي فريقه في شباك الفيحاء (2-1).

وفي حراسة المرمى تميز السنغالي إدواردو ميندي، حارس الأهلي بالحفاظ على نظافة شباكه أمام الاتحاد (1-0)، وقيامه بـ4 تصديات.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: رومان سايس، أوسكار دوارتي، نواف البوشل

الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيش، عبد العزيز عليوة، فلافيو دا سيلفا

المهاجمون: محمد مرزوق الكويكبي، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب

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