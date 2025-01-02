صلاح وصديقه يلمعان في الجولة الختامية لفانتازي الدوري الإنجليزي

في انتظار إعلان الفائزين

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هيمنته على فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، في الجولة الختامية للمسابقة، بعدما قاد فريقه لاكتساح وست هام بخماسية نظيفة (5-0).

وسجل صلاح هدفًا وصنع اثنين آخرين، ليحقق 14 نقطة لكل من وثق به في الجولة الأخيرة من فانتازي جول، كما تألق إلى جانب صلاح صديقه وزميله في الفريق ألكسندر أرنولد، الذي حقق 12 نقطة، بفضل تسجيله لهدف وحصوله على الكلين شيت.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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أبرز المتألقين

كانت الجولة الختامية هي جولة المهاجمين بامتياز، فهناك 4 مهاجمين حصلوا على 9 نقاط، بفضل التسجيل والصناعة في نفس المباراة، وهم: كريس وود من نوتنجهام فورست، وجابرييل جيسوس من آرسنال، وأولي واتكينز من أستون فيلا، وأخيرًا ليام ديلاب من إيبسويتش تاون.

وفي خط الوسط، عادت عناصر مانشستر سيتي إلى الواجهة من جديد، بعد فترة من الغياب، من خلال سافينيو الذي سجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين (2-0)، وهو انتصار انتظره جوارديولا بفارغ الصبر ليخرج من الدوامة التي أصابت فريقه.

وعلى مستوى الدفاع، كان أرنولد حاضرًا بالتسجيل والكلين شيت، بينما سجل تشالوباه مدافع كريستال بالاس هدفا ساهم في فوز النسور على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف (2-1)، فيما صنع لويس هال ظهير نيوكاسل أحد هدفي فريقه أمام مانشستر يونايتد.

وكان حارس الجولة هو الألماني ستيفان أورتيجا، حامي عرين مانشستر سيتي، الذي خرج بشباك نظيفة وتمكن من تسجيل 3 تصديات.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: أورتيجا (7 نقاط)

الدفاع: آرنولد (12 نقطة) - لويس هال (9 نقاط) - تشالوباه (8 نقاط)

الوسط: صلاح (14 نقطة) - سافينيو (11 نقطة) -جيبس وايت (8 نقاط) - لويس دياز (8 نقاط)

الهجوم: وود (9 نقاط) - جيسوس (9 نقاط) - واتكينز (9 نقاط)

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