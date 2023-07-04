فانتازي الدوري الإنجليزي 2023-2024: كيف تلعب؟ وما هي أسعار اللاعبين؟

متعة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لا توصف، ومع اقتراب موسم 2023-2024 من الانطلاق، نأخذكم في رحلة لاستعراض كيفية اللعب وأسعار النجوم..

مع كل يوم يمر قبل بدء موسم 2023-2024 من البداية، لا تتوقف أفكار عشاق لعبة الفانتازي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حول تكوين فرقهم وخططهم المستقبلية للمشاركة في أحد أكثر الألعاب انتشارًا ورواجًا في السنوات القليلة الماضية.

تحديات كثيرة أمام كل اللاعبين، وكذلك أسئلة كثيرة تطرح بين الحين والآخر حيال مختلف أساليب اللعبة، الجميع يتفق على شيء واحد وهو تنافسية اللعب المرتبطة بالدوري الأكثر تنافسية في العالم.

لكن، كيف يمكنك أن تلعب فانتازي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟ وما هي أسعار اللاعبين؟

جول يأخذكم في جولة حول هذا الأمر.

كيف تلعب فانتازي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

1- قم ببناء تشكيلتك

قبل أي شيء يجب عليك أن تسجل حسابًا خاصًا بك على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم سيمكنك اختيار فريقك ويجب أن تختار أي اسم له قبل انتقاء اللاعبين، يملك كل مدرب في اللعبة ميزانية قدرها 100 مليون جنيه استرليني من أجل إنفاقها على 15 لاعبًا فقط، وينصح باستخدام الأموال بالكامل.

لا تترك أي مبلغ دون الاستفادة منه لأنك تظن أنك سعيد بهذه أو ذاك القائمة، يجب على كل المشاركين أن يكونوا على دراية تامة بأفضل عمليات الشراء التي تتم بأقل الأسعار الموجودة، وذلك إذا كانت الميزانية لا تسمح باختيار أحد أبرز لاعبي المسابقة مثلاً.

تتكون كل تشكيلة من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين وسط وثلاثة، لا تخش شراء بعض النجوم البارزين أمثال إرلينج هالاند أو محمد صلاح، ولكن عليك أن تعي كيفية الاستفادة من المبلغ المتبقي وأن تكون كل الخطوط متكافئة من حيث الجودة والمهارة، ولا يمكن اختيار أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس الفريق.

2 - اختر فريق الجولة

لن يمكنك الاستفادة من كل اللاعبين في كل جولة ولكن سيتوجب عليك اختيار 11 لاعبًا أساسيًا وترك أربعة آخرين على دكة البدلاء، وبإمكانك أيضًا تحديد طريقة اللعب المفضلة وهل ستدافع بأربعة مدافعين أم ثلاثة؟ كم لاعبًا في خط الوسط؟ وهل ستُشرك كل المهاجمين دفعة واحدة؟

يجب على كل فريق أن يتكون من حارس مرمى واحد، ثلاثة مدافعين ، ثنائي في خط الوسط، ومهاجم واحد على الأقل، يحظى من يسجل الأهداف بأكبر عدد من النقاط لذا يجب عليك أن تراهن على لاعبي الوسط القادرين على إحراز الأهداف بصفة شبه مستمرة بحسب متابعتك لهم.

اختيار لاعبو الوسط أصحاب النزعة الدفاعية سيبدو غبياً للغاية لأنهم قلما تمكنوا من صناعة أو تسجيل أي أهداف، لذا يفضل تجنب الاعتماد على أي منهم.

على كل مدرب في لعبة الفانتازي أن يعتمد على تشكيلة كل أسبوع على حدة، ولا يتركها بدون أي تغييرات لأنه من الوارد أن يتعرض أحد اللاعبين للإصابات، الإيقافات ووجود أمثالهم في التشكيلة سيعني أن النقاط التي سيحصلون عليها لن تزيد عن الصفر، لذا يجب متابعة أخبار كل الأندية دون استثناء.

يفضل أيضًا إلقاء نظرة على مباريات الجولة المقبلة، ومحاولة الاستفادة من خصائص آخرى مثل "تريبل كابتن" وهي أن قائد الفريق سيتم مضاعفة عدد نقاطه ثلاث مرات، ويمكن اللجوء لها مثلاً إذا كنت تملك محمد صلاح والمباراة المقبلة لليفربول ضد فريق صاعد حديثاً وتتوقع أن يسجل المصري أكثر من هدف.

3- حاول جمع النقاط

يجب عليك أن تجمع أكثر عدد ممكن من النقاط في الفانتازي من أجل أن تفوز وتتفوق على أصدقائك في اللعبة، وهذا في الواقع يعتمد على الأهداف التي سُجلت والتي صنعها أي لاعب في تشكيلتك، عدد تصديات حارس المرمى والخروج بشباك نظيفة، لذا احرص دائماً على اختيار أبرز المهاجمين ولاعبي الوسط أصحاب النزعة الهجومية.

في كل أسبوع، يتم احتساب عدد النقاط طبقاً لمردود اللاعبين الذين قمت باختيارهم في التشكيلة الأساسية، وفي بعض الأحيان يتم خصم النقاط بسبب الأهداف العكسية، عدم حفاظ المدافعين على نظافة شباكهم وفي حال تلقي أي بطاقات ملونة أيضاً.

إذا قمت باختيار أي لاعب ولم يشارك في المباراة يتم استبداله مع أول لاعب موجود على دكة البدلاء، لذا على كل المدربين في اللعبة أن يتوقعوا تشكيلة كل فريق بحسب آخر الأخبار وما يقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاءات الجولة.

على كل مدرب أن يقوم باختيار قائد ونائب قائد تشكيلته قبل بداية كل جولة، حيث يتم مضاعفة نقاط كل قائد وإذا لم يشارك اللاعب الذي تم منحه شارة القيادة، يتم مضاعفة نقاط نائب القائد بدلاً منه.

4- انضم للدوريات ونافس

بعد أن تبني تشكيلتك وتختار فريقك يمكنك أن تنضم إلى بعض الدوريات من أجل منافسة كل محبي اللعبة من مختلف أنحاء العالم، هناك دوريات خاصة يتم إنشاؤها بين مجموعة من الأصدقاء، وهناك كود خاص بها يجب معرفته ونسخه في خانة البحث من أجل طلب الانضمام.

يمكن لكل مدرب أن يشارك في حوالي 20 دوري خاص مختلف، ولا يوجد عدد محدد لكل المشاركين في دوري واحد.

5- قم بتغيير بعض اللاعبين

من حق كل مدرب في اللعبة أن يقوم بتبديل أحد اللاعبين مجانًا مرة واحدة بعد نهاية كل جولة، ولكن بشرط أن يكون بنفس ثمن اللاعب القديم، إلا إذا كانت ميزانيته بها رصيد متبقٍ وتسمح باستبداله بلاعب يملك سعراً أعلى.

تتم مبادلة اللاعب الأول مجانًا، ولكن إذا كنت ترغب بإضافة آخرين جدد في نفس الجولة سيتم خصم أربع نقاط من رصيدك مقابل أي لاعب إضافي، عدا ذلك ستضطر للانتظار أكثر من جولة حتى تتمكن من استبدال أكثر من لاعب بدون استخدام الميزانية أبداً.

6- استفد من بعض الخيارات

هناك خمسة خيارات يمكن الاستفادة منها في الفانتازي على مدار الموسم بالكامل من أجل تحسين عدد النقاط في أي جولة

وايلد كارد - به يمكن تغيير الفريق بالكامل واختيار التشكيل من جديد بدون خصم أي نقاط ويمكن الاستعانة به مرتين في الموسم.

تريبل كابتن- وفيه يتم مضاعفة عدد النقاط ثلاث مرات للاعب الذي تم اختياره قائداً للفريق في تلك الجولة

بنش بوست - يمكن ولمرة واحدة فقط احتساب عدد النقاط حتى لدكة البدلاء في أي جولة من الموسم

فري هيت - قم بتغيير فريقك بالكامل لمدة أسبوع واحد فقط

تعتبر خاصية الوايلد كارد هي الأشهر والأكثر استخداماً على الإطلاق لأنها تمكن كل المدربين من تغيير التشكيلة بالكامل إذا كانوا غير سعداء باختياراتهم الأولى.

ما هي أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تم الإعلان رسميًا من قبل الفانتازي عن أسعار اللاعبين في نسخة 2023-2024، وقد أثار سعر محمد صلاح وإرلينج هالاند الضجة الأكبر.

الجداول نستعرض فيها معكم أبرز أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي 2023-2024 على حسب المركز وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للمسابقة إلى الآن:-

حراسة المرمى

اللاعب السعر خوسيه سا 5 ملايين جنيه استرليني جوردان بيكفورد 4.5 ملايين جنيه استرليني بيرند لينو 4.5 ملايين جنيه استرليني أريجانيت موريك 4.5 ملايين جنيه استرليني

الدفاع

اللاعب السعر ألكسندر أرنولد 8 ملايين جنيه استرليني تيم ريام 4.5 ملايين جنيه استرليني كيني تيتي 4.5 ملايين جنيه استرليني أندرو روبرتسون 6.5 ملايين جنيه استرليني جابرييل أوشو 4.5 ملايين جنيه استرليني أماري بيل 4 ملايين جنيه استرليني كيران تريبيير 6.5 ملايين جنيه استرليني سيرجي أورييه 4.5 ملايين جنيه استرليني أنيل أحميدودزيتش 4.5 ملايين جنيه استرليني كونور روبرتس 4.5 ملايين جنيه استرليني

وسط الملعب

اللاعب السعر محمد صلاح 12.5 مليون جنيه استرليني مارتن أوديجارد 8.5 ملايين جنيه استرليني جاستن كلويفرت 5 ملايين جنيه استرليني برونو فيرنانديش 8.5 ملايين جنيه استرليني بريان مبويمو 6.5 ملايين جنيه استرليني كاورو ميتوما 6.5 ملايين جنيه استرليني سون هيونج مين 9 ملايين جنيه استرليني مانويل بينسون 5.5 ملايين جنيه استرليني جوش برونهيل 5 ملايين جنيه استرليني أنس زروري 5 ملايين جنيه استرليني إبيريشي إيزي 6.5 ملايين جنيه استرليني أندرياس بيريرا 5.5 ملايين جنيه استرليني أليكسيس ماك أليستر 6 ملايين جنيه استرليني جوردان كلارك 5 ملايين جنيه استرليني مورجان جيبس وايت 6 ملايين جنيه استرليني برينان جونسون 6 ملايين جنيه استرليني دانيلو 4.5 ملايين جنيه استرليني ساندر بيرجي 5 ملايين جنيه استرليني أوليفر نوروود 5 ملايين جنيه استرليني لوكاس باكيتا 6 ملايين جنيه استرليني

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