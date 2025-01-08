بجوائز قيمة.. الإعلان عن الفائزين في مسابقة فانتازي جول برعاية أمازون السعودية

صلاح هو الأفضل في البريميرليج

أسدل الستار على منافسات لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، والتي شملت مسابقتي فانتازي الدوري الإنجليزي، وفانتازي دوري روشن السعودي، وكانت المنافسة محتدمة حتى الأسبوع الأخير.

وفي فانتازي الدوري الإنجليزي، كان النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، هو رجل الموسم، وتربع على عرش قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للنقاط برصيد 143 نقطة.

بينما كان الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، هو الأعلى حصولا على النقاط في فانتازي دوري روشن، برصيد 75 نقطة.

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وكان جول قد أطلق مسابقتي فانتازي الدوري الإنجليزي وفانتازي دوري روشن، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في المسابقتين على موقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول، في فانتازي الدوري السعودي على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على قسيمة بقيمة 4000 ريال.

وفي فانتازي البريميرليج، يحصل صاحب المركز الأول، على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس في المسابقة، كان في 31 ديسمبر المقبل.

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أسماء الفائزين في فانتازي الدوري الإنجليزي:

1- الجائزة الأولى (قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي من أمازون السعودية)

الفائز: zakaria.tibel21@gmail.com

2- الجائزة الثانية (قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي من أمازون السعودية)

الفائز: oubaadikarim@gmail.com

أسماء الفائزين في فانتازي الدوري السعودي:

1- الجائزة الأولى (قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي من أمازون السعودية)

الفائز: zakaria.tibel2@gmail.com

2- الجائزة الثانية (قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي من أمازون السعودية)

الفائز: maashal@gmail.com

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