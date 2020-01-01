فيديو | فالنسيا يعلن ضم فلورينزي على طريقة البروفيسور

لقطة طريفة..

أعلن فالنسيا بصورة رسمية عن تعاقده مع أليساندرو فلورينزي، لاعب روما، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويُجابه فالنسيا مشكلة واضحة في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، مما جعله المطلب الأول للمدرب ألبيرت سيلاديس للتدعيم في يناير.

الدولي الإيطالي هو الآخر لا يُشارك بصورة مستمرة رفقة روما منذ وصول باولو فونسيكا إلى قيادة النادي العاصمي.

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صاحب الـ28 عامًا شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم أغلبهم كبديل، وفقد مكانته الأساسية كظهير أيمن أو حتى في منتصف الميدان.

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الصفقة على سبيل الإعارة مع عدم وجود بند شراء حسب آخر التقارير، لتُنهي إدارة الخفافيش على الجدل المُثار حول من سيلعب في جبهته اليُمنى.

اسم كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، كان مطروحًا بقوة، لكن ربما مغالاة النادي الإنجليزي في قيمة الصفقة وقف حائلًا أمام إتمام الأمر.

فالنسيا أعلن عن ضم فلورينزي من خلال فيديو للمسلسل الشهير "لا كاسا دي بابل" على طريقة البروفيسور، في فيديو طريف للغاية.