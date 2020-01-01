فالنسيا يعلن إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا

كارثة فيروس كورونا تواصل تهديد كرة القدم والعالم

أعلن نادي فالنسيا إصابة عدد إضافي من لاعبيه بفيروس كورونا الجديد إثر الفحوصات التي أجراها على اللاعبين في الأيام الأخيرة، حيث أصيب 35% من البعثة التي سافرت إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا.

وكان فالنسيا قد عانى من 4 إصابات من قبل بين صفوف لاعبيه بفيروس كورونا أبرزهم كان المدافع الأرجنتيني إيزيكيل جاراي والفرنسي إيلكاييم مانجالا.

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وتسبب ذلك في وضع جميع لاعبي الفريق في حجر صحي، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وجاء البيان ليعلن أن العديد من الفحوصات التي أجريت للاعبين جاءت إيجابية، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم توحي بالإصابة.

وفورًا، قام النادي بعزل جميع المصابين، وذلك من أجل تنفيذ الخطة الطبية وخطط التدريبات المجدولة والمتفق عليها في ظل إيقاف المسابقات الكروية في أوروبا.

وناشد نادي فالنسيا جميع المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع الفيروس، وتنفيذ التعليمات بالبقاء في المنازل والاهتمام بالنظافة الشخصية والوقاية من العدوى.

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يذكر أن العديد من لاعبي كرة القدم قد أصيبوا بهذا الفيروس مؤخرًا، كما أصبح الوضع صعبًا في العديد من الدول الأوروبية بعد حالة التفشي التي يمر بها الوباء حاليًا.