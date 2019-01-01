الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فالنسيا يراقب خوان كوادرادو

التعليقات()
Getty
فالنسيا يدرس التعاقد مع جناح يوفنتوس خوان كوادرادو

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يراقب نادي فالنسيا وضع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو مع يوفنتوس من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

اختيارات المحررين

وكان فالنسيا قد استفسر عن وضع اللاعب في بداية الميركاتو ولكنه تراجع بشكل مفاجئ قبل أن يعود للتفاوض مرة أخرى.

وكان يوفنتوس قد وضع كوادرادو ضمن قائمته التي يود التخلص منها خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتمع مارسيلينو مدرب الخفافيش مع أفراد إدارة الفريق من أجل مناقشة احتياجات الفريق خلال ما تبقى من الميركاتو.

وبدأت الإدارة في التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب وإدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع كوادرادو، ولم تكشف المصادر عن نتائج المفاوضات الأولية.

هل يرسل رومينيجه مواهب ألمانيا إلى ريال مدريد وبرشلونة؟

يذكر أن يوفنتوس يود بيع ماريو ماندجوكيتش وجونزالو هيجواين وباولو ديبالا، كما باع بالفعل مويس كين إلى إيفرتون الإنجليزي.

إغلاق