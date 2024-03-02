"اللعنة على نتفليكس".. أجواء متوترة قبل قمة ريال مدريد وفالنسيا!

ماذا يحدث في محيط ملعب ميستايا؟

تبدو الأجواء مشحونة ومتوترة في محيط ملعب ميستايا، قبل المواجهة المرتقبة بين فالنسيا وضيفه ريال مدريد اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وشهدت مباراة الفريقين على ملعب ميستايا الموسم الماضي توترًا كبيرًا، إذ تعرض نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لاعتداءات عنصرية من الجماهير، ما أدى إلى حملة دعم عالمية للنجم البرازيلي.

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وزاد الجدل قبل أيام حين رفض نادي فالنسيا فكرة دخول كاميرات شبكة نتفليكس، دخول ملعب ميستايا لتصوير عودة فينيسيوس لمعقل الخفافيش، خشية حدوث أية مشكلات.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فقد احتشد مشجعو فالنسيا في محيط ملعب ميستايا، ورددوا هتافات "اللعنة على نتفليكس.. وأين العاملين في نتفليكس".

كما تقرر تغيير خط سير حافلة ريال مدريد، بقرار من منسق الأمن، إذ وصلت إلى ميستايا عبر كارير جوان ريجلا بدلًا من أفينيدا سويسيا.