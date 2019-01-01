فالنسيا في مفاوضات متقدمة حول رافينيا

فالنسيا يسعى لضم رافينيا من برشلونة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل فالنسيا في مفاوضات جدية مع برشلونة لضم لاعبه رافينيا ألكانتارا هذا الصيف.

وينتهي عقد اللاعب صيف 2020، ولذا يرغب البارسا في بيعه هذا الصيف خاصة في ظل حاجته للمال اللازم لتمويل صفقاته للموسم الجديد.

ولم يحظ رافينيا بموسم جيد خلال 2018-2019 نتيجة تعرضه لعدد من الإصابات، وقد أبدى اللاعب رغبته بالانضمام لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما ينطبق على فالنسيا.

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المصادر المتابعة أكدت أن البارسا يريد 15-20 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ26 عامًا، والذي أصبح جاهزًا للعب الآن بعد غياب دام 7 أشهر للإصابة.

وتدور المفاوضات حاليًا حول دفع فالنسيا 15 مليون يورو لضم رافينيا، بجانب 5 مليون يورو أخرى سنويًا ولمدة 3 سنوات لكن فقط في حال لعب اللاعب 75% من المباريات، وإلا سينخفض ذلك المبلغ إلى 2 مليون يورو سنويًا.

يُذكر أن أخبار الانتقالات ربطت بين الناديين الإسبانيين فيما يخص عدة أسماء أبرزها دينيس سواريز وحارسي المرمى لينو وجاسبر سيليسين.