"نحن جميعًا معك".. فالنسيا يبعث رسالة لدياخابي بعد إصابته المروعة أمام ريال مدريد!

"أكثر من مجرد فريق"

بعث نادي فالنسيا رسالة إلى لاعبه مختار دياخابي، الذي تعرض لإصابة كبيرة أمس السبت، خلال مواجهة ريال مدريد (2-2) على ملعب ميستايا ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

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وتعرض دياخابي لإصابة مروعة في الدقيقة 85 بعدما سقط أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على ركبته وتوقفت المباراة لدقائق، حتى خرج محمولًا على "نقالة"، وسط ذهول من لاعبي الفريقين بسبب قوة الإصابة.

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وقال نادي فالنسيا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "أكثر من مجرد فريق، عائلة! نحن جميعًا معك. إلى الأمام دياخابي!".

وكان فالنسيا قد أعلن تشخيص إصابة دياخابي بأنها خلع في الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أن "اللاعب ظل طوال الليل في المستشفى للمراقبة السريرية وسيخضع لمزيد من الاختبارات".

ولم يحدد بيان فالنسيا مدة غياب دياخابي المتوقعة عن الملاعب، لكن بعض التقارير الإسبانية أكدت أن مدة غيابه قد تصل لنحو عام.