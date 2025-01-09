منعًا لتكرار مأساة فالنسيا .. قرار أنشيلوتي ينقذ فينيسيوس من فخ مدافع ريال مايوركا!

3 لقطات مثيرة للجدل بين فيني ومافيو

لا يفوت النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أي مباراة إلا ويدخل في صراعات مباشرة سواء مع الجمهور المنافس أو لاعبيه.

وخاض ريال مدريد اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام ريال مايوركا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حقق خلالها الفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الغريم برشلونة في النهائي يوم الأحد المقبل.

وبينما ينشغل جميع اللاعبين بالصراع على الكرة في أرض الملعب، ظهر صراع خاص بين فينيسيوس جونيور جناح الفريق الملكي والأرجنتيني بابلو مافيو، مدافع ريال مايوركا المكلف برقابة النجم البرازيلي.

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وشهد الشوط الأول عدة لقطات مثيرة للجدل بين الثنائي، حيث طلب فينيسيوس الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مافيو معه في إحدى الكرات المشتركة داخل منطقة جزاء مايوركا.

وطلب لاعبو ريال مدريد من حكم اللقاء ريكاردو دي بورجوس الإشارة إلى نقطة الجزاء بعد سقوط فينيسيوس، لكن بيريز بورول محلل راديو "ماركا" الإسباني أكد: "كان هناك احتكاك مع مافيو، لكن البرازيلي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة وكان قرار عدم منح ركلة الجزاء صحيحًا من جانب الحكم".

وتكرر الصراع بين مافيو وفينيسيوس أكثر من مرة، حيث حاول البرازيلي الحصول على كرة مشتركة بينهما واعتلى ظهر مافيو، ليشير الحكم إلى خطأ على مهاجم ريال مدريد.

وفي لقطة أخرى، اشتبك مافيو مع فينيسيوس ودخلا في مشادة كلامية، سقط على إثرها الأرجنتيني على الأرض زاعمًا تعرضه لـ"نطحة" من النجم البرازيلي، لكن حكم اللقاء تدخل ورفض احتساب أي خطأ وفصل بين اللاعبين.

وبدا في أكثر من لقطة أن مافيو يحاول استفزاز فينيسيوس الذي يخرج كثيرًا عن شعوره في المباريات الأخيرة مع ريال مدريد، حيث سقط في فخ استفزاز لاعبي فالنسيا وخرج مطرودًا بالبطاقة الحمراء من ملعب الميستايا في مباراة الفريقين الأخيرة بالليجا، بعد تورطه في الاعتداء على الحارس المقدوني ستول ديميتريفيسكي.

إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرر استبدال فيني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حتى لا يسقط في فخ استفزازات لاعبي ريال مايوركا ويتعرض للطرد قبل المباراة النهائية أمام برشلونة.