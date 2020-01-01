فالكاو يمنع جوميس من العودة إلى جلطة سراي ويبحث عن نادٍ جديد

وكيل اللاعب عرض العودة إلى الدوري التركي من بوابة بشكتاش

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي جلطة سراي وجه صدمة إلى اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي الحالي.

وقالت التقارير أن جوميس خاطب مسؤولي نادي جلطة سراي من أجل العودة للفريق مُجددًا نظرًا لما يمتلكه من علاقات جيدة مع إدارة النادي والجماهير إلا أنه وجد تجاهل من المسؤولين.

وأشارت صحيفة "fotospor" إلى أن التجاهل الذي وجده جوميس بسبب تواجد اللاعب راداميل فالكاو في قيادة هجوم الفريق ولا حاجة لخدماته حاليًا.

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وقالت الصحيفة أن وكيل اللاعب عرض العودة إلى الدوري التركي من بوابة بشكتاش إلا أن القرار مازال غامضًا.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي نادي بشكتاش متخوفين من التعاقد مع اللاعب بعد وصوله إلى عامه الـ35، بجانب الخوف من هبوط مستواه فنيًان كما حدث مع اللاعب جاري رودريجيز حينما لعب للاتحاد الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال لم تُجدد عقد جوميس حتى الآن، على الرغم أن عقده ينتهي مع يونيو المُقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا.