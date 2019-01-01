فالفيردي يكشف موقف سواريز وحدادي من الرحيل عن برشلونة

تصريحات مدرب الفريق الكتالوني قبل مواجهة ليفانتي غداً الخميس بذهاب كأس ملك إسبانيا

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من رحيل الثنائي منير حدادي ودينيس سواريز.

حدادي يبدو وأنه يقضي أيامه الأخيرة بصفوف النادي الكتالوني، وسط تكهنات حول انتقاله لإشبيليه أو أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأما سواريز فالأنباء مستمرة حول اقترابه من أرسنال، الذي يريد الحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وبالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفانتي المقامة غداً الخميس بكأس ملك إسبانيا، تحدث مدرب برسا عن مستقبل لاعبيه.

وقال فالفيردي عن حدادي:"لا أريد الحديث عن وكلاء اللاعبين وغيرهم، كل شيء يتم بسرية تامة، اتخذت قراري النهائي وكذلك النادي".

وأضاف:"نريد حلاً في أقرب وقت ممكن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لا أحمل أي ضغينة تجاه اللاعب".

وعن دينيس سواريز:"موقفه مختلف إلى حد كبير فهو لاعب يمكنه الدخول لتشكيل الفريق في أي وقت، عكس منير الذي اتخذنا قراراً نهائياً تجاهه".

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

ضم مهاجم جديد في يناير:"سندرس الموقف وهناك احتمالية لذلك نعم".

التدوير:"علينا إجراء بعض التغييرات ضد ليفانتي، سنرى كيف تعافى الفريق بعد خيتافي".

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مشاركة موريلو القادم من فالنسيا:"قررنا المراهنة على اللاعبين من داخل الدوري الإسباني حتى نتمكن من الاعتماد عليه بمثل هذه المباريات".

تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية والجدل حول ركلة فينيسيوس الأخيرة:"هي تساعد على تحقيق العدالة ولكن الجدل سيظل مستمراً في كرة القدم".

المعدل البدني للاعبي برشلونة:"هم يظهرون بمستوى ولياقة بدنية جيدة، نشعر بحماس شديد تجاه مباراة الكأس وسنحاول الفوز من أجل اللقب".

ويخوض برشلونة مباراة الغد على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل ليفانتي، بينما يلعب لقاء العودة بكامب نو يوم 17 يناير الجاري.