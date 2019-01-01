فالفيردي يكشف عن إصابة ألبا وحزنه على راكيتيتش

المدرب الإسباني يتحدث بعد الفوز المستحق على بلد الوليد في الدوري الإسباني

نجح نادي برشلونة في الفوز على ضيفه بلد الوليد في المباراة العاشرة للفريق الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم حيث انتهت المباراة بنتيجة 5-1 على ملعب كامب نو وسط تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الأول في بداية الشوط الأول بأقدام النجم الفرنسي لينجليه وبعد أن تعادل الفريق الضيف نجح فيدال في التقدم مرة آخرى وأضاف ميسي الهدف الثالث لينتهي الشوط بتلك النتيجة ويُزيد ليو وسواريز الغلة في الشوط الثاني.

وفي تصريحات المدرب إرنستو فالفيردي بعد نهاية اللقاء قال: "اليوم نجحنا في استغلال الفرصة الأولى وسجلنا الكثير من الأهداف، في المباراة الماضية أمام براج تمكنا من التسجيل مبكرًا أيضًا ولكن لم ننجح في تسجيل باقي الفرص".

وتابع: "نواجه بعض الصعوبات خارج ملعبنا وذلك لأن جميع الفرق تكون قوية على ملعبها وتحاول تقديم أفضل ما لديها أمامنا".

وعن راكيتيتش وألينا قال: "لست سعيدًا بتواجدهما على مقاعد البدلاء ولكن نحن لدينا الكثير من النجوم في وسط الميدان، هذه دائمًا أحد المشاكل الكبرى التي يواجهها المدرب ويجب أن يتعامل معها في كل مباراة".

ملك الركلات الحرة 👑



ميسي يُسجل الهدف رقم 50 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة 🔝 pic.twitter.com/2bAn22Imm9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 29, 2019

وعن ميسي قال: "لا يمكن للكلمات أن تصف ميسي، هو دائمًا ما يُذهل الجميع، في كل مرة تكون الكرة لديه نرى سحرًا، كما أنه دائمًا يرى الصورة بشكل أوضح، رؤيته في الملعب تختلف عن الجميع، هو عبقري".

وفي الأخير قال: "ألبا قدم مباراة جيدة ولكنه يعاني من بعض الألم ولذلك طلب الخروج، سنرى ما سيحدث حول ذلك".

يذكر أن فالفيردي كان قد تعرض لبعض الانتقادات في مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أوروبا والتي حقق بها النادي الكتالوني فوزًا صعبًا للغاية وكان الأداء متواضع بعض الشيء.