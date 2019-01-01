فالفيردي يرد على أنباء اقتراب جريزمان من برشلونة

المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار بالدوري الإسباني

رفض إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، استبعاد فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

أتلتيكو أعلن رحيل جريزمان عن صفوفه بشكل رسمي الأسبوع الماضي، لترتفع حدة التكهنات حول مستقبله.

معظم المؤشرات تشير لاقتراب المهاجم الفرنسي من برشلونة، وهو ما لم ينفيه فالفيردي بالمؤتمر الصحفي لمواجهة إيبار الأخيرة بالدوري الإسباني.

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وقال مدرب برسا:"إذا حدثت الصفقة سيعلم الجميع بالأمر، ولكن الآن نحن لا نعلم، ربما يأتي أو لا، سنرى ما سيحدث".

وأضاف:"لا أعلم عدد اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي، ولكنه شأن داخلي، والهدف الأول لنا هو الاستفادة بما نمتلكه من مقومات بأقصى شكل ممكن".

الصعوبات التي واجهها هذا الموسم:"لازال أمامنا إمكانية الحصول على الثنائية وسنحاول التركيز على هذا الهدف أكثر من أي شيء آخر".

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تقييمه للموسم:"كان رائعاً ولكن ما حدث مؤخراً بوداع دوري أبطال أوروبا أفسد كل شيء، حققنا الدوري قبل 3 مباريات من نهايته ونتواجد بنهائي الكأس، ولكن الأبطال كانت الضربة الأقوى".

الانتقادات:"تحدثت مع اللاعبين، عندما تتعرض لهزيمة كبيرة فمن الطبيعي تتعرض لهذا الكم من الانتقاد والهجوم".

ويخوض برشلونة مواجهة إيبار وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ86 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد الثاني.