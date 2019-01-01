فالفيردي يُدافع عن جريزمان ويؤكد على أهمية مباراة ليجانيس

وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة ليجانيس..

دافع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن لاعبه أنطوان جريزمان، واعتبر عن المرحلة التي يمر بها مع البلوجرانا منطقية للغاية مؤكدًا على عدم قلقه من وضعه الحالي وعلى أنه يعطي كل ما لديه في الكامب ناو.

ويستعد برشلونة لأن يحل ضيفًا على ليجانيس مساء السبت في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني، وقد تحدث فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة مجيبًا على أسئلة الصحافة حول جريزمان وقضايا أخرى.

المدرب الباسكي قال عن جريزمان "لماذا هناك الأسئلة التي تبدأ بـ"تقلق"؟ لا، لا يوجد أي قلق، ما يهمني حقًا هو كيف يؤدي معنا. العديد من الأنظار مُسلطة عليه، ولكنه يعطينا أشياءً كثيرة، إنه يوفر لنا الأهداف ويُسهِل المباريات ونأمل أن يكون دائمًا أفضل.".

كما تابع متحدثًا عن أمر تكييف جريزمان من عدمه حتى الآن "نحن في نوفمبر، وبناء على نجاحك كل شيء آخر له قيمة، أنا أتطلع له إلى الأفضل وأتمناله كذلك.".

أما عن مباراة ليجانيس، فقال فالفيردي تعليقًا على تولي خافيير أجيري مقاليد القيادة لأصحاب الديار "إنه مدرب يوقظ الفريق، أحد الأشياء الواضحة أن لديه حافزًا كبيرًا، ونعرف تاريخه كمدرب جيدًا. عمومًا، لدينا تجربة سيئة هنا الموسم الماضي، نحن بحاجة إلى النصر.".

وعن جيرارد بيكيه ومشاركته في كأس ديفيز خلال فترة التوقف الدولي "لقد تحدثت إليه ورأيته في حالة تركيز، لديه أمور أخرى يفعلها بجانب كرة القدم، إذا وجدته جاهزًا لمباراة غدًا فسيشارك، دعونا نترك هذا الأمر وشأنه ونركز على مباراة غدًا.".

وعن راكيتيتش "ليس لديّ الكثير لأقوله عن المحادثات التي تجمعني باللاعبين، نحن نغير الأشياء حاليًا ولا أفكر في سوق الانتقالات الشتوية، ولكن ينبغي عليّ أن أضع الأفضل في تشكيلة الفريق.".

"لا يجب علينا أن نعتقد أن هناك فرقًا صغيرة، لقد هزمونا في العام الماضي، لقد خسرنا من غرناطة وليجانيس وليفانتي. لا يجب أن نفكر أن المنافس سهلًا، وعلينا التركيز على الثلاث نقاط غدًا."

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 25 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه ليجانيس المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.