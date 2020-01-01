فالفيردي يحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر الإسباني

فيدريكو فالفيردي نجم فريق ريال مدريد ينال جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر الإسباني.

حقق اللاعب الشاب فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الفوز اليوم بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا من قبل اللجنة خاصة تم تشكيلها بشكل محدد لذلك الغرض، وكان من ضمنها المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي.

وكان اللاعب قد شارك أساسيًا في مواجهة نصف النهائي أمام فالنسيا وأنهاها في الملعب، كما شارك أساسيًا اليوم ضد أتلتيكو مدريد في النهائي لكنه غادر المستطيل الأخضر في الدقيقة الـ115.

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وتلقى اللاعب بطاقة حمراء مباشرة بعدما قام بعرقلة ألفارو موراتا الذي كان منفردًا بشكل كامل بمرمى ريال مدريد ومنعه من تسجيل هدف محقق.

وحقق ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني مساء اليوم عقب التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة أربعة ضربات لضربة واحدة.

ويعود اللقب الأخير لريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني لعام 2017 عندما حقق الفوز على برشلونة ذهابًا وإيابًا عقب رحيل نيمار.

جدير بالذكر أن لقب اليوم هو الأول لفالفيردي مع ريال مدريد والـ11 في تاريخ النادي الملكي ببطولة كأس السوبر الإسباني.