فالفيردي يحاول إيقاف رحيل فيدال عن برشلونة لإنتر

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يعرقل انتقال أرتورو فيدال لصفوف فريق إنتر الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قد تدخل مؤخرًا لتعطيل رحيل لاعبه التشيلياني أرتورو فيدال عن صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن فالفيردي يرفض بشكل قاطع رحيل فيدال لصفوف إنتر الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن قرار فالفيردي بخصوص فيدال نهائي بالرغم من المفاوضات الجارية حاليًا بين برشلونة وإنتر والتي بدأت قبل أشهر.

ويحظى فالفيردي بدعم المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال والذي يرى أن وجود فيدال ضروري بالاتفاق مع المدرب الذي تولى تدريب الفريق في 2017.

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ويرى المدير الفني أن المشكلة الأخيرة التي أثارها فيدال حول بنود المكافآت في عقده مع برشلونة لا تعنيه بقدر ما يعنيه رغبته في استمرار اللاعب بالفريق.

ويعد فيدال هو رابع هداف لفريق برشلونة هذا الموسم خلف الثلاثي الأمامي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان لذا لديه أهمية خاصة لدى فالفيردي.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد عرض 15 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع الالتزام بشراءه نهائيًا في الصيف لكن برشلونة يرفض أي عرض أقل من 20 مليون.