فالفيردي هذا اللاعب يبهرني في برشلونة، ومن هو الأسوأ لديهم؟

رغم التنافس التاريخي بين الناديين .. فالفيردي يختار أفضل لاعب في صفوف برشلونة

اختار الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، اللاعب الأفضل في صفوف برشلونة من وجهة نظره، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال فالفيردي عندما تم سؤاله عن لاعبه المفضل من برشلونة: "أراخو يذهلني، لقد قلت ذلك دائمًا، أنا أحبه، فهو أيضًا من أوروجواي وصديق جيد بالنسبة لي".

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وعندما تم سؤاله عن أسوأ لاعب في صفوف الغريم التقليدي لريال مدريد قال: "لن أقول أي لاعب سيئ لأنهم جميعًا يستحقون أن يكونوا في مكانهم ويعملون من أجل ذلك، أنا أحترمهم جميعًا".

ريال مدريد خاض ثلاث مباريات حتى الآن في الدوري الإسباني، نجح في تحقيق الفوز بهم جميعًا ليتصدر جدول ترتيب الليجا.

يذكر أن أراوخو يُعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ولم يشارك مع برشلونة أمام قادش وفياريال في الدوري الإسباني.