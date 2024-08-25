فالفيردي: أهدي هدفي لهذا الشخص.. وإندريك يستحق التسجيل!

نصيحة من فالفيردي إلى موهبة ريال مدريد إندريك...

أهدى فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، هدفه في شباك بلد الوليد، مساء اليوم بالدوري الإسباني، إلى مدربه كما أشاد اللاعب الأروجوياني بزميله الشاب إندريك، وقدم له نصيحة.

وساهم فالفيردي، في فوز ريال مدريد، على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل فالفيردي، هدف ريال مدريد في الدقيقة 49 من اللقاء، بتسديدة أرضية قوية بعد ركلة حرة مباشرة، بينما سجل إندريك هدفه الرسمي الأول مع الميرينجي، في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استلم تمريرة على مشارف منطقة الجزاء ثم راوغ الدفاع وسدد تسديدة قوية في الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فالفيردي في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع مساعدة الفريق من خلال تسجيل الأهداف، ويجب أن أشكر المدرب كارلو أنشيلوتي، أُهدي هدفي له".

وتابع: "إندريك يستحق كل شيء، ويجب عليه مواصلة العمل، فهو صغير جدًا وأمامه طريق طويل ليقطعه في هذا النادي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة لاس بالماس مساء يوم الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الليجا، بعد التعادل في أول مباراة أمام ريال مايوركا، والتغلب على بلد الوليد في الجولة الثانية.