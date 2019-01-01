بعد هدفه التاريخي - فالفيردي: ميسي من كوكب آخر

الأرجنتيني أصبح الثاني الذي يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الخمس الكبرى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاش الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، بالأمس ليلة تاريخية بعدما وصل لهدفه رقم 400 بالدوري الإسباني.

الأرجنتيني سجل هدف البرسا الثاني في مرمى إيبار، باللقاء الذي انتهى لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة، حيث سجل لويس سواريز الهدفين الآخرين، على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الـ19 باللاليجا.

وأشاد الإسباني إيرنيستو فالفيردي؛ المدير الفني لبرشلونة، بنجمه الأرجنتيني، حيث قال عقب اللقاء: "أرقام ميسي لا يمكن أن يقال عنها شيء سوى أنها ستراتوسفية، هي أرقام لا تصدق، ليس فقط أرقام بل كل ما يبدعه، ميسي حقًا من كوكب آخر".

هدف ميسي في إيبار جعله ثاني لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يسجل 400 هدفًا بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 409 هدفًا.

اللحظة التي سجلها التاريخ.. ميسي = 400 هدف في الليجا! 👑 pic.twitter.com/HlkKy0eWT4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يناير ٢٠١٩

ورغم تحقيق البرسا الفوز في اللقاء إلا أن المدير الفني للفريق أشاد الخصم: "إيبار قدم مباراة جيدة، منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، هو أفضل فريق بالدوري الإسباني في القيام بهذه المهمة، حتى أننا واجهنا صعوبة في مواجهتهم في الوصول لمهاجمينا، هم نجحوا في جعل المباراة صعبة علينا، لكن عندما سيطرنا وسجلنا، كنا فريقًا خطيرًا".

يذكر أن الفوز حافظ لبرشلونة على الانفراد بالصدارة برصيد 43 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.