فالفيردي: مباراة ليفربول من أصعب لحظات العام

مدرب برشلونة يضع تقييما للعام الحالي مع فريقه

قيم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة العام الحالي للفريق، مشيراً إلى أن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد من أصعب اللحظات في العام.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني في عام 2019، ولكنه خسر لقب كأس إسبانيا على حساب فالنسيا في المباراة النهائية، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "لقد حققنا أهدافنا في 2019، لقد كان هناك العديد من الأوقات الجيدة خلال العام ونريد أن يكون العام المقبل أفضل".

وعند سؤال فالفيردي عن مباراة ليفربول قال: "وعشنا ليلة لا تصدق أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، كان لدينا العديد من الفرص ولكننا استقبلنا الهدف الأول مبكراً، مرت علينا لحظات كالتي حدثت في روما".

وواصل: "لحظات الضعف في المباراة هي التي تسببت في توديعنا للبطولة، كانت واحدة من أصعب الأوقات في العام، لو كنا قد تغلبنا على ليفربول لكنا فزنا في النهائي".

وتطرق فالفيردي للحديث عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وقال المدرب حول المباراة: "لقد كانت مباراة متكافئة دائماً، وبطبيعة الحال ريال مدريد يلعب بشكل جيد في كامب نو".

وأكد فالفيردي في تصريحاته، أن هدفه في العام الجديد هو الفوز في كل المباريات التي يخوضها الفريق مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بكل شيء لتحقيق ذلك.