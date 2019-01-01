فالفيردي: لن نجازف بمشاركة ميسي أمام ريال مدريد

مدرب برشلونة يرفض المخاطرة بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بأنه لن يخاطر بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، وذلك في المباراة التي سيستضيفها ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مدرب البلوجرانا قال: "قدرة اللاعب على المشاركة أهم من كلام الأطباء، إذا حصلت على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للدفع بميسي وديمبلي وشعر أي منهما أنه غير قادر على المشاركة فلن أجازف بهما، حتى لو كانت مباراة لتحديد بطل الليجا".

من هو لوكاس باكيتا؟ كاكا الجديد المُنضم حديثاً لميلان

كما أضاف فالفيردي: "ننتظر أن نرى النسخة الأفضل من ريال مدريد في ملعب كامب نو، الفوز عليهم بخماسية في الدور الأول من الدوري لن تؤثر على مواجهة الغد، كل مباراة كلاسيكو تختلف عن الأخرى".

كما تطرق فالفيردي للإشادة بلاعب الفريق كوتينيو وقال: "هو لاعب جوكر ويستطيع المشاركة في أي مركز هجومي مع الفريق".

يشار إلى أن ميسي كان قد تعرض لإصابة بالفخذ أمام فالنسيا في الليجا، مما يحيط الشكوك حول إمكانية مشاركته في الكلاسيكو.