فالفيردي: لست قلقًا مستقبلي، أشعر بالدعم

الأمور على ما يرام بالنسبة له..

لا يزال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يشعر بالاطمئنان على مستقبله داخل البلوجرانا، إذ أكد على أنه يحظى بدعم من إدارة البرسا أيضًا.

ويعيش برشلونة مرحلة صعبة مع فالفيردي في الفترة الأخيرة، فالبرسا تلقى هزيمة مفاجئة من ليفانتي محليًا بثلاثية لهدف، ثم عجز عن الفوز على سلافيا براج في الكامب نو واكتفى بالتعادل السلبي معه بدوري أبطال أوروبا.

تقارير انتشرت عن أن الشك قد بدأ يدخل في نفوس مسؤولي برشلونة تجاه فالفيردي، لكن المدرب الباسكي عاد وأكد على أنه الإدارة تدعمه وأنه ليس قلقًا على منصبه.

برشلونة يستعد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، والمقرر لها مساء السبت، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أجاب فالفيردي على أسئلة الصحافة حول مستقبله، فقال "لا أنا لست قلقًا بشأن مستقبلي.".

كما أضاف "نعم التقيت بالرئيس (يقصد بارتوميو) وكنت آكل معه، لقد قدم لي الدعم كما كان الحال دائمًا، أشعر بدعم الإدارة لي.".

وعن الانتقادات الكثيرة للبرسا في ولايته، أجاب "ليس لدي الكثير لأقوله، إذا ما حافظنا على تقدمنا بشكل أفضل، الجميع سيكون أكثر هدوءًا، عليك أن تتقبل الأمور كما تأتي، ولكن كل شيء يمكنه أن يتغير بشكل جيد.".

واعتبر فالفيردي أن الفوز على سيلتا فيجو مهمًا للغاية، فقد قال "نحن بحاجة إلى الانتصار، خسرنا أمام ليفانتي في ست دقائق، علينا أن نعود لمسار الثلاث نقاط، نحن نعرف ما معنى الخسارة بالنسبة لبرشلونة، علينا أن ننتصر ونحافظ على الصدارة.".

ريال مدريد يتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد المفاجأة ريال سوسيداد، في الوقت الذي يأتي فيه أتليتيكو مدريد ثالثًا برصيد 21 نقطة ومن خلفه المفاجأة غرناطة بـ 20 نقطة.

وعن الطريقة التي تسير بيها بطولة الليجا، قال "المتصدرون هنا يفقدون نقاطًا كثيرة، والحديث هنا عن حالتنا، لا أستطيع الحديث عن الآخرين. لقد خسرنا ثلاث مباريات، وهو نفس العدد الذي خسرناه الموسم الماضي كاملًا.".

وأتم "الطبيعي أن المنافسة ضيقة وشرسة في الدوريات، وليست كما فعلنا في المواسم الماضية.".

يذكر أن برشلونة قد حقق لقب الدوري الموسمين الماضيين رفقة فالفيردي وبفارق كبير عن أقرب الملاحقين، ولكن يبدو أن الأمور هذا الموسم لن تكون بنفس الصورة بعد تدعيمات ريال مدريد وأتليتيكو مدريد في الصيف.