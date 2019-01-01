فالفيردي: لا نفوز داخل أرضنا فقط وميسي منحنا السعادة

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يعرب عن سعادته بالفوز أمام ريال مايوركا.

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته الغامرة بفوز فريقه اليوم أمام نظيره ريال مايوركا ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني .

وقال فالفيردي: "نعم لقد كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا في الشوط الأول قدمنا أداءً جيدًا ومستويات طيبة وفي الشوط الثاني كانت لدينا بعض الفرص لكنهم سجلوا هدفين في مرمانا".

وأضاف: اظن أن تلك النتيجة تكررت كثيرا هذا الموسم لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وفي كل المباريات تكون هناك ظروف خاصة ويجب علينا التعامل مع كل مباراة بظروفها".

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وأكمل: "لا نقدم المستويات الجيدة على أرضنا فقط، لقد قدمنا بعض اللقاءات الجيدة خارج الديار بالرغم من ذلك وعلينا أن نجد الحلول مثلما فعلنا أمام أتلتيكو مدريد".

وأكمل: "جريزمان يتأقلم مباراة تلو الأخرى لكن هذا طبيعي فأي لاعب جديد يحتاج للوقت لكنه بدأ يتأقلم بشكل جيد، في بداية الموسم لم نكن نملك الفرصة في الاعتماد على الجميع لكنه تأقلم وتطور كثيرًا".

وأردف: "شعرت بالمفاجأة بسبب هدف سواريز في البداية تخيلت أنه يمرر الكرة لأحد زملائه لكنه كان هدفًا مذهلًا بالنسبة للجميع".

وأنهى تصريحاته: "ميسي قدم لنا احتفالًا كبيرًا ومنحنا السعادة بالفوز بالكرة الذهبية، لقد اهدى تلك الجائزة للجميع، ولا نزال نريد الاستمتاع به للمزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليستمر النادي الكتالوني على صدارة الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد.