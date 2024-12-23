درس جديد من أنشيلوتي .. كواليس صحوة ريال مدريد بعد كبوة برشلونة وميلان

الريال تخطى برشلونة في جدول ترتيب الليجا بعد فترة صعبة

حقق ريال مدريد انتصارًا كبيرًا مؤخرًا على إشبيلية ليتخطى منافسه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويُصبح خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة فقط، مع بقاء مباراة مؤجلة لكل من الفريقين، على عكس النادي الكتالوني.

رجال المدرب كارلو أنشيلوتي تخطوا بذلك الفوز فترة صعبة كثيرًا خسروا خلالها أمام برشلونة 4-0 في الليجا وضد ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا، وقد كشفت شبكة ريليفو بعض كواليس الصحوة المدريدية التي قادها بنجاح هائل ومعتاد المخضرم الإيطالي.

ريليفو أوضحت أن بداية العودة للطريق السليم كانت عقب السقوط أمام الروسونيري، إذ تحدث المدرب بحدة مع اللاعبين والأهم أنهم أنفسهم تحدثوا بشكل جدي مع بعضهم البعض وقد أدركوا أن ما يُقدمونه من أداء لا يليق أبدًا باسم ريال مدريد وتعهدوا بإعادة الأمور إلى نصابها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أنشيلوتي تحدث عن سر تلك العودة بعد الفوز على إشبيلية، قائلًا "نجحنا في تسوية الأمور في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام ميلان، تحدثنا بوضوح شديد وقد ساعدنا النقد الذاتي على الوصول لما كنا نفتقده خلال تلك الفترة، وهو الالتزام الجماعي والتصرف السليم والجري أكثر قليلًا على أرض الملعب. عدنا لنقوم بالأمور بالطريقة التي يجب أن تكون بها، وكيليان مبابي سار على النهج وكان دائم الانتقاد لنفسه وهو ما ساعده على الخروج من وضع كان من الممكن أن يكون معقدًا تمامًا".

وأتمت الشبكة بأن الريال تعامل مع جميع المباريات خلال الشهرين الأخيرين بأنها نهائيات لا تقبل سوى الفوز، وقد ساعده ذلك في التطور تدريجيًا على المستويين الفردي والجماعي، حيث تحسن مستوى العديد من اللاعبين بعد فترة من التراجع، وهو ما ساعد الفريق ككل على تقديم أداء أفضل.