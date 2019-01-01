فالفيردي: سوق الانتقالات؟ لست محبطًا، ومازلت أنتظر

ماذا قال مدرب البارسا عن الأسماء المرتبطة بفريقه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كرر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رفضه الحديث عن الأسماء المرتبطة بالانضمام للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه مازال ينتظر.

ومازال البارسا يُحاول دعم صفوفه خلال يناير الجاري بلاعب وسط ومهاجم، وقد انحصرت الأسماء في الثنائي، فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام وكارلوس فيا جناح لوس أنجلوس جالاكسي.

وطُلب من المدرب الحديث عن اللاعبين فرفض تمامًا مؤكدًا أنه لا يتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى احترامًا لتلك الأندية، مضيفًا حول بحث ناديه عن مهاجم وتأخره في حسم هذا الملف "أنا لست محبطًا، أعلم أن النادي يعمل على الخيارات المتاحة ولكننا سننتظر ونرى".

"الأمر ليس سهلًا مثلما قد يبدو. سنرى إن كان شيئًا ما سيحدث، وإن لم يحدث سنعتمد على المجموعة التي لدينا. الأمر ليس وكأننا نفكر به طوال الوقت، لكن إن ظهر اسم ما نستطيع التوقيع معه سنقوم بهذا".

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المدرب انتقل بالحديث إلى نقطة أخرى خاصة بالفريق وهي الجناح الأيسر مالكوم الذي خطفه النادي في اللحظات الأخيرة من بين يدي روما مقابل 41 مليون يورو الصيف الماضي لكنه لم يلعب أكثر من 10 مباريات هذا الموسم، وارتبط مؤخرًا بالانتقال لتوتنهام أو للعب في الصين.

إذ قال "بالتأكيد يريد مالكوم أن يلعب ويُسجل الأهداف، وهذا ما أريده أنا منه أيضًا. هو لاعب لديه مكان هنا في النادي، هو جزء من الفريق مثله مثل أي لاعب آخر، لديه خصائص جيدة نريد رؤيتها على أرض الملعب. هو لاعب رائع نريد رؤيته كلاعب حاسم".

يُذكر أن التقارير الصحفية المتابعة لصفقة دي يونج أشارت لتقدم باريس سان جيرمان واقترابه من خطف اللاعب الشاب من برشلونة ومانشستر سيتي.