فالفيردي: ريال مدريد كان سيئاً ولكنه الآن أفضل

فالفيردي يتأهب لكلاسيكو الذهاب والإياب في نصف النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اعتقاده بأن مواجهة ريال مدريد في الكأس لن تكون سهلة، نظراً لتصاعد أداء الملكي في الوقت الحالي.

وقال فالفيردي:"سيكون دوراً إقصائياً عظيماً بمباراتين كبيرتين في وقت يقاتل به الفريقان للقب الدوري وسنبدأ أيضاً دوري الأبطال، ما يجعل الموسم أفضل بمباراتي كأس يمثلان حملاً كبيراً".

وأضاف:"ستكون مواجهة جاذبة للجماهير ولنا في نصف نهائي عظيم لنرى إن كنا قادرين على الوصول إلى النهائي. في الليجا كان ريال مدريد يسوء ولكن الآن بات أفضل وسيكون الأمر معقداً".

أما عن الجدول المزدحم فأوضح:"أنت لا تعلم ماذا يحدث غداً، سندير الأمور مع سير الأسابيع وهذا الأسبوع لدينا 3 مباريات في 6 أيام، الأسبوع التالي سيكونوا 3 مباريات في 8 أيام".

أما عما إذا كان الأمر في صالح أتلتيكو مدريد فقال:"إنه سؤال لهم، أنا أفضل الأمور أن تسير كما هي".

يذكر أن قرعة نصف نهائي كأس الملك قد أوقعت الغريمين في كلاسيكو ذهاباً وإياباً، بينما يلتقي فالنسيا بريال بيتيس.