تقارير | فالفيردي لن يكون مدرب برشلونة في الكلاسيكو

من هو خليفة فالفيردي؟

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر التخلي عن مدربه إيرنستو فالفيردي بنهاية الشهر الجاري.

برشلونة لم يحقق الانتصار في آخر مباراتين وخسر أمام ليفانتي بثلاثية لهدف كما تعادل سلبيًا ضد سلافيا براج.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الصحفي كلاوديو بورجي الأرجنتيني أكد أنّ مدرب ريفير بليت، مارسيليو جاياردو، سوف يتولى تدريب برشلونة في ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جارياردو سوف يخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 23 نوفمبر المقبل وبعدها يأتي إلى برشلونة.

وقد تتم إقالة فالفيردي خلال فترة التوقف الدولي على أن يأتي مدربًا مؤقتًا قبل تولى جاياردو تدريب الفريق في ديسمبر بحسب المصادر الأرجنتينية.

من جانبه، نفى إنزو فرانشيسكولي، المدير الرياضي لريفير بليت، وجود أي مفاوضات من جانب برشلونة قائلًا في تصريحات لشبكة TyC: "من الجيد أن يرتبط اسم المدرب بفرق كبرى ولكن حتى الآن لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأوضح: "كل عام تتحدث الصحف عن رحيل جاياردو في ديسمبر ولكنّه يقرر الاستمرار. في حال قرر المدرب المغادرة سوف نجهز خطتنا تمامًا كما فعلنا مع رامون دياز".

جدير بالذكر أنّ برشلونة متصدر الدوري الإسباني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا رغم سوء النتائج.