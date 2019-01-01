اجتماع في برشلونة لتحديد صفقات يناير ومصير فالفيردي

تعرف على نتائج اجتماع الإدارة في برشلونة

اجتمع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مع المدير الرياضي المؤقت إيريك أبيدال وأعضاء من مجلس الإدارة لتحديد موقف الفريق من سوق الانتقالات في يناير المقبل وكذلك أزمة الرواتب ومستقبل المدرب إرنستو فالفيردي.

فالفيردي لديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع وجود بند يسمح له بالتمديد لعام إضافي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة قد يتخلى عن لاعب أو اثنين في انتقالات يناير لكنّه لن يتعاقد مع صفقات جديدة إلا أنّ الخطة تشمل ضم سينسي من إنتر وكذلك لوتارو مارتينيز في الصيف المقبل لتعويض رحيل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال المحتمل وكذلك لإيجاد خليفة للويس سواريز.

وأوضحت الصحيفة أنّ أزمة ارتفاع الرواتب شكلت اهتمامًا كبيرًا في الاجتماع، فالنادي الكتالوني يحاول توفير 75 مليون يورو يدفعها للاعبين وسوف يتم ذلك بالتخلي عن عدد من العناصر المتاحة وعلى رأسهم فيليبي كوتينيو، إذ لن يبيعه النادي بأقل من 100 مليون يورو في ظل اهتمام من فرق إنجليزية بضمه حال رفض بايرن ميونخ تفعيل بند أحقية الشراء.

وبجانب الرواتب، بحث برشلونة موقف فالفيردي من الاستمرار في الفريق من عدمه، ورغم أنّ الإدارة حتى الآن تضع الثقة الكاملة في المدرب الباسكي ولا تمانع استمراره حتى 2021 لكن هناك بحث عن بديل له، وسوف يُحسم الملف بصورة نهائية في مارس أو أبريل.

كما درست الإدارة ملف تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم كليمون لونجليه وكذلك مارك أندريه تيرشتيجن مع الحفاظ على سلم الرواتب.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رحيل توديبو إلى ميلان وكارليوس آلينيا المطلوب في إنتر وريال بيتيس وكذلك خيتافي خلال يناير ولكن على سبيل الإعارة.