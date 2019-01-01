فالفيردي: المشاركة في الكلاسيكو حلم

سعيد للغاية بتحقيق هذا الحلم..

عبّر فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بأن يكون جزءًا من فريقه المشارك في الكلاسيكو أمام برشلونة، واعتبر أن وجوده في حدث مثل هذا بمثابة الحلم الذي سيتمكن أخيرًا من تحقيقه.

فالفيردي برز كواحد من أفضل اللاعبين هذا الموسم مع الفريق الملكي تحت إمرة زين الدين زيدان، ويُعد حاليًا من الكتيبة الأساسية للمدرب الفرنسي ويتوقع أن يُشارك أساسيًا أمام برشلونة مساء الأربعاء.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تحدث للصحافة وقال "ستكون المشاركة في الكلاسيكو شيئًا مثيرًا للغاية بالنسبة لي، سيكون حلمًا، سأحاول أن أستمتع بكل لحظة وكل تفاصيل هذه المباراة.".

"عليك أن تستمتع بالمباراة، وعليك أيضًا أن تفوز بها حتى تحقق الفخر لفريقك وتجعله في القمة دائمًا."

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كما أضاف الدولي الأوروجيائي "الكلاسيكو هو حلم للعديد من اللاعبين، كل لاعب يتمنى أن يخوض مباراة مثل هذه، فلديك الفرصة حقًا بأن تستمتع باللعب فيه.".

في الوقت نفسه، فقد تحدث داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، والذي لديه خبرة طويلة في مباريات الكلاسيكو، وقال "نحن نخوض الكلاسيكو ولدينا ثقة عالية بأنفسنا ونعيش فترة جيدة بالفعل.".

وتابع "إنها مباراة استثنائية ولها تأثير عالمي، الجميع يود أن يتابعها ونتمنى أن تنتهي الأمور لتكون في صالحنا بالنهاية. على الجماهير أن تثق بنا وتشجعنا ونعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب.".

الجدير بالذكر أن برشلونة وريال مدريد يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة لكل منهما، وهذه المباراة هي فرصة للمنتصر حتى يُغرد وحيدًا في المركز الأول وقبل مباراة واحدة من نهاية الدور الأول.