فالفيردي عن "الرجل الآلي" : دخل التاريخ وهناك قطعة زجاج عالقة بقدمه لمدة عامين!

واقعة غريبة يرويها مدرب الفريق الباسكي

كشف إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بليباو الإسباني، عن مفاجأة صادمة تخص لاعبه إيناكي ويليامز، الذي حطم مؤخرًا الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات متتالية.

ويليامز سبق له أن لعب 251 مباراة متتالية في الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي يصعب تكراره في تاريخ المسابقة وجعل البعض يطلق عليه لقب الرجل الآلي، ولكن فالفيردي كشف عن كواليس غير متوقعة وراء هذا الإنجاز.

وقال مدرب بيلباو في المؤتمر الصحفي لمواجهة رايو فاييكانو الأخيرة للفريق في الليجا:"لقد حطم الرقم القياسي وفاز بكأس الملك، وهناك قطعة من الزجاج يبلغ طولها 2 سنتيمتر عالقة في باطن قدمه لمدة عامين، إنه أمر مذهل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"داس على قطعة زجاج وأصيب بجرح عميق في قدمه ولعب رغم عدم شعوره بالراحة بسبب هذه المشكلة، لقد أعطاني الإذن برواية هذه القصة لأنها تستحق".

وتابع:"كان يخضع للعلاج، وبعد نهائي الكأس، في 6 أبريل، تم تصويره بالرنين المغناطيسي وكان لا يزال هناك زجاج عالق في باطن قدمه، تركوا الزجاج على بعد حوالي سنتيمترين من العظم والوتر، وضحكت أنا والطبيب وقتها لأننا لم نصدق ما شاهدناه".

جدير بالذكر أن إيناكي ويليامز البالغ من العمر 29 سنة، نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 5 في 39 مباراة لعبها مع بيلباو هذا الموسم بكل البطولات.